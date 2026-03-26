Carga fiscal aumenta para 35,4% em 2025

Agência Lusa , AM
Há 2h e 11min
Dinheiro (Getty Images)

Este indicador corresponde ao rácio entre as receitas fiscais e o PIB

A carga fiscal aumentou para 35,4% em 2025, face aos 35,2% registados no ano anterior, de acordo com a primeira notificação de 2026 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos divulgada esta quinta-feira pelo INE.

Este indicador corresponde ao rácio entre as receitas fiscais e o PIB e, segundo estes dados, as receitas fiscais das Administrações Públicas aumentaram 6,7% em termos nominais, atingindo 108,7 mil milhões de euros.

A evolução das receitas fiscais "refletiu o crescimento da atividade económica, tendo o PIB nominal aumentado 5,9% (1,9% em volume)", explicou o gabinete de estatísticas. Perante a subida mais acentuada do crescimento nominal da receita fiscal e contributiva do que a do PIB, a carga fiscal aumentou 0,2 pontos percentuais.

Temas: Ine Administração Pública Carga Fiscal

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