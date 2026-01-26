Pelo menos 17 mortos e mais de 70 desaparecidos em deslizamento de terras na Indonésia

Agência Lusa , WL
Há 27 min
Indonésia

Mais de 50 casas foram severamente danificadas e mais de 650 pessoas foram retiradas

O número de mortos no deslizamento de terras que atingiu no sábado a região próxima de Bandung, na ilha de Java, Indonésia, subiu esta segunda-feira para 17, podendo aumentar uma vez que mais de 70 pessoas continuam desaparecidas.

O deslizamento de terras causado por chuvas torrenciais soterrou habitações em aldeias da região de Bandung Ocidental, a sudeste de Jacarta, capital do vasto arquipélago que tem mais de 17.000 ilhas.

De acordo com as autoridades locais, dezenas de pessoas continuavam esta segunda-feira sem notícias dos seus familiares e aguardavam notícias perto da aldeia de Pasirlangu, a 25 quilómetros a noroeste de Bandung.

"O número de mortos no deslizamento de terras a oeste de Bandung subiu para 17", disse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, acrescentando que há 73 pessoas desaparecidas.

Mais de 50 casas foram severamente danificadas e mais de 650 pessoas foram retiradas, informou a agência local de gestão de catástrofes.

Cerca de 2.000 militares, polícias e voluntários, auxiliados por equipamento pesado, participavam esta segunda nas operações de busca junto ao Monte Burangrang, segundo um jornalista da agência notícias France Press.

Os socorristas avançavam com cautela, por vezes escavando manualmente, por medo de outro deslizamento de terras devido ao terreno instável e à chuva contínua.

Desastres como deslizamentos de terra são comuns na Indonésia durante a estação das chuvas, que normalmente decorre de outubro a março e satura o solo.

Em novembro, três províncias da ilha ocidental de Sumatra foram devastadas por inundações que mataram cerca de 1.200 pessoas, enquanto centenas de milhares de residentes foram deslocados e abrigados em refúgios de emergência.

Ambientalistas, especialistas e até o governo indonésio apontaram a desflorestação como um fator que contribuiu para as inundações e deslizamentos de terras que devastaram estas três províncias de Sumatra.

Na semana passada, as autoridades anunciaram a revogação das licenças de 28 empresas de exploração de madeira, mineração e hidroelétricas em resposta às inundações.

O governador de Java Ocidental, Dedi Mulyadi, atribuiu o desastre de sábado às vastas plantações em redor de Pasirlangu, utilizadas principalmente para o cultivo de hortícolas, e prometeu realojar os residentes afetados.

Temas: Indonésia Deslizamento de Terras Mortes

