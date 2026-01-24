Oito mortos e mais de 80 desaparecidos em deslizamento de terras na Indonésia

Há 2h e 13min

Pelo menos oito pessoas morreram hoje num deslizamento de terras que aconteceu durante a madrugada na ilha indonésia de Java e mais de 80 pessoas continuam desaparecidas, anunciou a agência nacional de gestão de catástrofes (BNPB).

Provocada por chuvas torrenciais, a catástrofe soterrou por volta das 02:30 locais (19:30 GMT) habitações de duas aldeias da região de Bandung Ocidental, a sudeste de Jacarta, capital do vasto arquipélago que tem mais de 17.000 ilhas.

Em comunicado, Abdul Muhari, porta-voz da BNPB, adiantou que oito pessoas morreram e que "82 continuam desaparecidas".

O anterior balanço feito pelas autoridades indonésias apontava para cinco mortos e, pelo menos, 89 desaparecidos.

Em declarações à agência France-Presse (AFP), Oyoh, moradora da aldeia de Pasirlangu, com 52 anos, contou que "houve um estrondo, como o som de um trovão".

"Não parava de chover desde a manhã e, de repente, aconteceu", contou sobre o deslizamento de terras, "fiquei imediatamente com medo".

A sua casa foi poupada pela corrente, mas a sua sobrinha, o marido desta e os seus dois filhos estão desaparecidos.

Os serviços de emergência locais indicaram que estão a realizar operações manuais de escavação e a utilizar drones para procurar as vítimas.

Uma equipa formada por membros da Agência de Gestão de Desastres da região (BPBD), do Exército e da Polícia está envolvida nas operações de resgate e busca das pessoas afetadas pelo deslizamento.

Os trabalhos estão a ser dificultados pela grande inclinação do terreno no local do acidente.

As autoridades locais estabeleceram um abrigo temporário destinado às pessoas cujas casas foram destruídas e a outras que possam estar em risco devido a novos deslizamentos.

"Exortamos a população a manter-se alerta. Dadas as condições climáticas atuais, a preparação é fundamental para antecipar desastres semelhantes", sublinhou Asep Ismail, em declarações ao diário indonésio.

Este tipo de catástrofes é frequente na Indonésia durante a época das chuvas, que geralmente se estende de outubro a março.