Costa e Von der Leyen vão à Índia com UE pronta a "abrir novo capítulo nas relações" com o gigante asiático

Agência Lusa
Há 2h e 25min
Ursula von der Leyen e António Costa (Virginia Mayo/AP)

“A cimeira e a parceria também servirão para a cooperação empresarial no ramo da defesa”, destaca uma fonte

Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia iniciam este domingo uma visita à Índia, participando na terça-feira, em Nova Deli, na 16.ª cimeira UE-Índia, “prontos para abrir um novo capítulo nas relações” com este gigante asiático, segundo fontes europeias.

Outro ponto alto da agenda de António Costa e de Ursula von der Leyen será a presença na segunda-feira, a convite do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nas comemorações do 77.º Dia da República da Índia.

Na cimeira agendada para terça-feira entre os líderes dos dois blocos - que se veem mutuamente como “parceiros confiáveis” segundo as mesmas fontes –, será consolidada a parceria nomeadamente na área da Segurança e Defesa, abordando as grandes ameaças às respetivas regiões e possibilidade de cooperação, nomeadamente em operações marítimas.

“A cimeira e a parceria também servirão para a cooperação empresarial no ramo da defesa”, destacou uma das fontes.

Na reunião deverá ainda ser assinado o acordo de livre comércio entre os dois blocos, cujas negociações se iniciaram em 2007, estiveram bloqueadas e foram retomadas em 2022, e que abrangerá cerca de dois mil milhões de pessoas, representando cerca de 25% da população mundial.

A União Europeia (UE) já é o maior parceiro comercial de bens da Índia, tendo as trocas bilaterais atingido, em 2024, 120 mil milhões de euros e o pacto comercial pretende cimentar essa posição frente à concorrência da China e dos Estados Unidos.

Os dirigentes deverão adotar uma agenda estratégica UE-Índia para os próximos quatro anos, com a finalidade de aumentar a cooperação estratégica em domínios como prosperidade e sustentabilidade, tecnologia e inovação, segurança e defesa e conectividade e questões globais.

Um dos pontos na agenda estratégica é o corredor económico Índia-Médio Oriente-Europa, um projeto de infraestruturas de transporte e conectividade de grande escala que inclui rotas marítimas e o desenvolvimento de linhas férreas e rodoviárias, tubagens para hidrogénio limpo, cabos de fibra ótica de alta velocidade e energia.

A UE garante querer trabalhar com a Índia também junto de outros países.

“A Índia é um parceiro crucial para a UE. Juntos, partilhamos a capacidade e a responsabilidade de proteger a ordem internacional baseada em regras. Esta reunião será uma oportunidade fundamental para reforçar a nossa parceria e impulsionar o progresso na nossa cooperação”, afirmou António Costa em meados deste mês a propósito desta deslocação.

Temas: India UE Comercio Antonio Costa Ursula von der Leyen

