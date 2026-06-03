Incêndio em hotel de Nova Deli faz pelo menos 21 mortos

Há 1h e 4min

Várias vítimas são cidadãos estrangeiros

Um incêndio num hotel na cidade de Nova Deli, capital da Índia, provocou pelo menos 21 mortos, sendo que há vários estrangeiros entre as vítimas mortais.

A informação está a ser avançada pela agência ANI, que cita a polícia local, mas o jornal Dainik Bhaskar, o que tem maior circulação no país, dá conta de que entre as vítimas estão vários cidadãos de países da Ásia Central e de África.

As autoridades locais continuam a tentar combater as chamas, pelo que admitem que o número de vítimas possa subir, sendo que cerca de 40 pessoas já foram resgatadas com vida.

Há vários feridos a serem transportados para o hospital em situação crítica.