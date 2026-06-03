Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Incêndio em hotel de Nova Deli faz pelo menos 21 mortos

António Guimarães , Atualizada às 09:33
Há 1h e 4min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Várias vítimas são cidadãos estrangeiros

Um incêndio num hotel na cidade de Nova Deli, capital da Índia, provocou pelo menos 21 mortos, sendo que há vários estrangeiros entre as vítimas mortais.

A informação está a ser avançada pela agência ANI, que cita a polícia local, mas o jornal Dainik Bhaskar, o que tem maior circulação no país, dá conta de que entre as vítimas estão vários cidadãos de países da Ásia Central e de África.

As autoridades locais continuam a tentar combater as chamas, pelo que admitem que o número de vítimas possa subir, sendo que cerca de 40 pessoas já foram resgatadas com vida.

Há vários feridos a serem transportados para o hospital em situação crítica.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Índia Incêndio Nova Deli Mortos Fogo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

01:29

As imagens de um grande incêndio que já fez dezenas de mortos num hotel da Índia

Há 55 min

Incêndio em hotel de Nova Deli faz pelo menos 21 mortos

Há 1h e 4min
00:33

O momento em que um urso ataca uma pessoa em plena cidade no Japão

Ontem às 09:02
01:10

"Seria um milagre se os cinco conseguissem sair com vida" da caverna inundada no Laos. E saíram. E a CNN esteve lá

1 jun, 22:59
Mais Ásia

Mais Lidas

Ordem dos Psicólogos lança campanha comovente: “Tu esqueces o que disseste, mas as tuas palavras ficam dentro de mim"

1 jun, 11:01

Estudante italiana a fazer Erasmus em Portugal morre repentinamente durante chamada telefónica com a família

Ontem às 20:00

Chega quer reforma aos 40 anos de descontos e teto de 4.500 euros nas pensões mais altas

Ontem às 13:08

Quem recusar trabalho social ou formação profissional vai ficar sem acesso à Prestação Social Única durante dois anos

Ontem às 07:55
opinião
Luís Miguel Cardoso

Hipoparatiroidismo: uma doença rara, uma hormona em falta e um tratamento complexo

1 jun, 10:00

O que é a Prestação Social Única, como funciona, quem vai ser beneficiado: isto é o que precisa de saber

29 mai, 19:08

Um "ato de desespero" levou Putin a tomar uma decisão que também serve de aviso para a Europa

Ontem às 18:00

São 15 horas de "atividade de solidariedade social" que, na verdade, se podem transformar em 20: o que têm de fazer os desempregados para receberem a PSU?

Ontem às 12:23

Assalto à mão armada a carrinha de valores em plena luz do dia em Lisboa rende 50 mil euros

Ontem às 14:28

Euromilhões: esta é a chave do jackpot desta terça-feira

Ontem às 20:29

Madrugada de pânico na Ucrânia termina com vários mortos após grande ataque da Rússia

Ontem às 03:51

"Da próxima vez mandem 100 polícias para o Porto para irem atrás dos traficantes": Pedro Duarte lança alerta após megaoperação em Lisboa

1 jun, 09:02