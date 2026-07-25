Exames nacionais geram polémica não só em Portugal. Ministro da Educação da Índia demite-se após semanas de protestos

Agência Lusa
Há 51 min
Protestos Índia exames nacionais ensino superior (Farooq Khan)
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Autodenominado "Partido das Baratas" exigia demissão de Dharmendra Pradhan há várias semanas, após notícias de suicídios de estudantes na sequência da alegada venda das provas de acesso aos cursos superiores de medicina e medicina dentária

O ministro da Educação da Índia demitiu-se este sábado, após semanas de protestos devido a alegados fugas de informação nos exames de admissão no Ensino Superior mais competitivos do país e a irregularidades no sistema educativo.

Segundo avança a agência de notícias Associated Press (AP), a saída de Dharmendra Pradhan foi a primeira concessão do governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, depois de o movimento “Partido das Baratas” ter realizado semanas de manifestações, ocupações e greves de fome a nível nacional a exigir a sua demissão.

Os manifestantes estão há um mês acampados num local designado para protestos, a poucos quilómetros do parlamento, tendo o movimento crescido muito após um conceituado engenheiro e ativista ambiental Sonam Wangchuk ter iniciado uma greve de fome em resposta a um escândalo nacional de venda ilegal das provas do exame de acesso aos cursos de medicina e medicina dentária.

O caso culminou na anulação dos exames de milhões de candidatos e deu azo a relatos de muitos suicídios de estudantes.

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Estas manifestações tornaram-se um dos sinais mais visíveis da oposição pública ao governo de Modi nos últimos anos, com milhares de pessoas a regressarem às ruas mesmo após a polícia ter utilizado gás lacrimogéneo e bastões para dispersar, no início desta semana, os manifestantes que tentavam chegar ao Parlamento.

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