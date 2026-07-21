Desabamento de túnel na Índia causa nove mortos e 15 desaparecidos

Há 1h e 48min

Os acidentes em estaleiros de obras são frequentes na Índia

Pelo menos nove pessoas morreram e 15 estão desaparecidas no norte da Índia após o colapso de um túnel em construção, na obra de uma barragem hidroelétrica, informaram hoje as autoridades locais.

O acidente ocorreu na segunda-feira à tarde no estado de Sikkim, nos Himalaias, durante obras de construção no rio Teesta.

“Estimamos que cerca de 25 a 27 pessoas tenham ficado soterradas. Nove corpos já foram recuperados”, disse à agência de notícias AFP o chefe da gestão de emergências do Estado, Rajiv Roka.

As operações de resgate continuam esta terça-feira em condições dificultadas pela presença de metano, um gás tóxico, no local.

Os acidentes em estaleiros de obras são frequentes na Índia.

Em 2023, 41 trabalhadores foram resgatados após 17 dias de buscas num túnel rodoviário em construção, que colapsou no estado de Uttarakhand, no norte do país.

As organizações não governamentais indianas denunciam regularmente o custo ambiental dos grandes projetos de infraestruturas levados a cabo pelo primeiro-ministro, Narendra Modi, salientando que contribuem para agravar os efeitos das cheias e dos deslizamentos de terras.