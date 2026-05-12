Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Não é normal": num único dia de abril, as 50 cidades mais quentes do planeta estavam no mesmo país

CNN , Laura Paddison
Há 46 min
Noida, uma cidade no estado de Uttar Pradesh, na Índia, a 27 de abril de 2026. As temperaturas em partes do estado ultrapassaram largamente os 38 graus Celsius. Sunil Ghosh/Hindustan Times/Getty Images

A chegada iminente do El Niño — o padrão meteorológico com origem no Oceano Pacífico — poderá também trazer problemas para a próxima época das monções na Índia

Num dia do final de abril, aconteceu algo muito invulgar. Todas as 50 cidades mais quentes do planeta estavam concentradas num único país: a Índia.

Segundo dados compilados pela AQI, a plataforma de monitorização da qualidade do ar, “não há precedentes modernos” para este fenómeno. “Este não é um mês de abril normal. E exige uma reflexão séria, sustentada em dados”, escreveu a AQI no seu site.

As classificações da AQI baseiam-se nas temperaturas registadas ao longo de 24 horas, incluindo o pico durante o dia e o ponto mais fresco da noite, bem como noutros dados como precipitação, vento e humidade.

A 27 de abril, as temperaturas máximas médias nas 50 cidades indianas da lista atingiram os 44,7 graus Celsius.

No topo da lista da AQI estava a cidade de Banda, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, uma região de clima subtropical severo que frequentemente enfrenta verões brutais.

Mesmo antes dos meses tipicamente mais quentes do verão, o calor intensificou-se. A 27 de abril, as temperaturas em Banda atingiram os 46,2 graus Celsius, segundo a AQI — a temperatura mais elevada registada em qualquer ponto do planeta nesse dia. Durante a madrugada, a temperatura mínima na cidade não desceu abaixo dos 34,7 graus.

A maioria das cidades mais quentes da Índia localizava-se no chamado “cinturão interior de calor” do país, segundo a AQI.

A onda de calor extremo que a Índia viveu na segunda metade do mês passado “está entre as mais severas de sempre para abril — se não mesmo a mais severa”, afirma Maximiliano Herrera, climatologista e historiador meteorológico especializado em temperaturas extremas. Segundo o especialista, foram batidos dezenas, senão centenas, de recordes de calor para o mês de abril.

Pessoas descansam à sombra em Nova Deli, a 26 de abril de 2026. (Ishant Chauhan/Hindustan Times/Getty Images)

Os dados de um único dia não indicam necessariamente uma tendência, mas a Índia debate-se há muito com vagas de calor cada vez mais intensas, agravadas pela crise climática.

Os verões estão a tornar-se mais quentes e a começar mais cedo. No ano passado, o calor abrasador chegou em abril a várias regiões da Índia, onde as temperaturas ultrapassaram os 38 graus Celsius — até 3 graus acima da média sazonal.

Especialistas já alertaram que o calor na Índia poderá tornar-se tão extremo que poderá “ultrapassar o limite de sobrevivência” para seres humanos saudáveis até 2050.

O calor é o tipo de fenómeno meteorológico extremo mais mortal, afetando sobretudo os grupos mais vulneráveis, incluindo crianças pequenas, idosos e trabalhadores ao ar livre, que têm pouco alívio do sol intenso. O calor extremo ameaça a agricultura e a produção alimentar e coloca enorme pressão sobre a economia e o sistema de saúde da Índia.

A onda de calor deste ano surgiu numa altura em que o país também enfrenta as consequências da guerra com o Irão, que reduziu o fornecimento de petróleo, deixando a Índia com escassez de combustível numa altura em que as necessidades de refrigeração disparam.

Mulheres protegem-se do sol em Noida, Índia, a 26 de abril de 2026. (Sunil Ghosh/Hindustan Times/Getty Images)

Alguns receiam que esteja a caminho um verão potencialmente escaldante. O Departamento Meteorológico da Índia alertou que partes do país deverão registar temperaturas acima da média durante o verão.

A chegada iminente do El Niño — o padrão meteorológico com origem no Oceano Pacífico — poderá também trazer problemas para a próxima época das monções na Índia.

O Departamento Meteorológico da Índia prevê chuvas de monção abaixo da média em 2026, aumentando os receios relativamente ao setor agrícola do país, bem como às reservas e aquíferos que fornecem água potável. Em anteriores episódios de El Niño, a Índia registou menos precipitação e secas mais severas.

Existe um risco elevado de mais calor extremo afetar vários estados do centro e leste da Índia ainda este mês, com o índice de calor — que mede a temperatura sentida através da combinação entre temperatura, humidade e outros fatores — a poder atingir entre 50 e 60 graus Celsius, segundo Herrera. “São níveis perigosos”, alerta o especialista.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Índia Calor extremo Temperaturas recorde El Niño Crise climática
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

Que vírus é este? Qual a origem do surto? Quantas pessoas foram afetadas? - o que ainda não sabemos sobre o Hantavirus

Há 3 min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Trump diz ter "100%" de certezas de que o Irão vai deixar de enriquecer urânio

Há 28 min

"Não é normal": num único dia de abril, as 50 cidades mais quentes do planeta estavam no mesmo país

Há 46 min

Portugal ainda não decidiu se vai participar com meios numa eventual missão em Ormuz

Há 1h e 26min
Mais Mundo

Mais Lidas

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Como um esquema de fraude fiscal numa antiga loja de câmbios em Lisboa permitiu apanhar Duarte Lima e Ricardo Salgado

Ontem às 07:00

"Houve 75 mil euros para o chic-nic": organização culpa Câmara de Lisboa pelo cancelamento à última hora da Queima das Fitas

Ontem às 21:07

Digi baixa os preços, mas não é a única. Após mês de estagnação, há novas flutuações nas telecomunicações

Ontem às 09:00

Como a China está a aprender lições com os combates dos EUA no Irão

Ontem às 09:12

Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Hoje às 11:14

Os Estados Unidos têm muito mais do que milhares de militares nas bases europeias. Têm a segurança da Europa nas suas mãos

Hoje às 07:00

Interferência eletrónica no Golfo Pérsico está a distorcer dados de navegação: há navios parados a 'circular' a 185 km/h

Ontem às 12:05

Como a retirada humilhante das tropas de Putin do foco terrorista mais mortífero do mundo está a expor a reputação da Rússia

Ontem às 16:45

DGS publica normas sobre o hantavírus: saiba o que é um caso suspeito e os sinais a que deve estar atento

Hoje às 00:05

Casa assaltada no centro de Lisboa. Suspeitos levaram meio milhão de euros em dinheiro e joias

Hoje às 09:06

Mexer na idade de reforma? É preciso olhar para a sustentabilidade da Segurança Social e para a qualidade de vida após a aposentação

10 mai, 18:00