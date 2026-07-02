Vouzela, Barcelos, Rio Maior e Odemira: em dia de calor extremo, há incêndios de norte a sul do país

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A situação de alerta para risco de incêndio, decretada pelo Governo, vai manter-se até ao final de segunda-feira

Mais de 540 operacionais estão a combater o incêndio em Vouzela, distrito de Viseu. O incêndio que teve início pelas 03:04 desta quinta-feira continua com duas frentes ativas a arderem com bastante intensidade.

Os operacionais no terreno contam com 166 veículos e seis meios aéreos, de acordo com a página de ocorrências da Proteção Civil.

Esta é a situação mais complicada neste momento, mas em todo o país há outros incêndios que causam preocupação.

Mais de 120 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Odemira

Mais de 120 operacionais e três meios aéreos combatem um incêndio em mato no concelho de Odemira, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta para o incêndio, que deflagrou na zona da freguesia de São Teotónio, foi dado às 18:59.

Cerca das 20:00, o fogo tinha duas frentes ativas e consumia uma área de mato e pasto. Não há registo de feridos nem de casas em risco, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, à mesma hora estavam envolvidos no combate às chamas 116 operacionais, apoiados por 34 veículos e cinco meios aéreos.

128 operacionais e 2 meios aéreos combatem chamas em Barcelos

Um incêndio que deflagrou pelas 14:07 em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 128 operacionais e três meios aéreos, sendo o forte vento um dos principais problemas, disse fonte da Proteção Civil. No local estão também 39 veículos.

Em declarações à Lusa, comandante da Sub-Região do Cávado da Proteção Civil, Manuel Moreira, acrescentou que outras dificuldades têm a ver com a "grande carga combustível" e o "acentuado declive" do terreno.

"Neste momento, está a ser dada prioridade à proteção de habitações no lugar de Chavões", adiantou.

O responsável sublinhou que se trata apenas de uma medida preventiva, não havendo atualmente qualquer habitação em risco.

O incêndio tem duas frentes ativas e lavra "com grande intensidade".

Fogo em Rio Maior próximo de casas em Cabeça Gorda

O incêndio que mobiliza perto de 130 bombeiros em Rio Maior, no distrito de Santarém, está a aproximar-se de várias casas em Cabeça Gorda, informou o Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

“As chamas estão a chegar perto de habitações e de uma associação na localidade de Cabeça Gorda, mas os operacionais estão no local a evitar que as casas sejam afetadas”, disse à agência Lusa o comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Hélder Silva.

De acordo com o comandante, o fogo, que deflagrou às 16:06 em Ribeiro de São João, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, “é a situação mais preocupante” na área do comando, onde está a ser combatido um outro fogo, em Alpiarça, que às 20:00 mobilizava uma centena de operacionais, apoiados por 28 viaturas e dois meios aéreos.

No incêndio de Rio Maior, que deflagrou numa zona de mato, chegaram a estar, durante a tarde, mobilizados mais de 130 bombeiros e seis meios aéreos.

O fogo obrigou ainda ao corte da Estrada Nacional 114 (EN), que liga Caldas da Rainha a Santarém.