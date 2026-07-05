Fogo em Vila Verde está a ser combatido por 114 operacionais e seis aviões

Há 1h e 20min

Este incêndio é um dos maiores ativos no país, embora o combate mais significativo continue em Vouzela, com mais de 1.120 operacionais no terreno

Um incêndio em Valdreu, concelho de Vila Verde, está a ser combatido por 114 operacionais, com a ajuda de 26 veículos e seis meios aéreos, avançou fonte do comando sub-regional de emergência e proteção civil do Cávado.

O fogo começou cerca das 15:30 e está a queimar floresta no distrito de Braga, mas sem ameaçar habitações ou populações, adiantou a mesma fonte.

Este incêndio era, às 20:30 de hoje, um dos maiores a ser combatido por bombeiros e operacionais da Proteção Civil.

O principal combate continua, no entanto, a ser feito em Vouzela, onde mais de 1.120 pessoas estão a tentar controlar o fogo que já arde desde a madrugada de quinta-feira, acompanhados de 382 veículos e três meios aéreos, de acordo com informações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).