Fogo que começou em Valpaços com frente ativa nos concelhos de Mirandela e Vinhais

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Apesar da neblina e intensidade do fumo, pelas 10:20 estavam no terreno quatro meios aéreos

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Valpaços, distrito de Vila Real, e se alastrou aos concelhos de Mirandela e Vinhais, distrito de Bragança, tinha esta manhã uma frente ativa e três em fase de consolidação e rescaldo.

Em declarações à Lusa, o comandante regional do Norte da Proteção Civil, Albano Teixeira, disse que neste momento a maior preocupação é a única frente ativa do fogo, que está repartida, e lavra nos concelhos de Mirandela e Vinhais.

Quanto às três frentes que estavam ativas durante a noite no concelho de Valpaços estão em “rescaldo e consolidação”, acrescentou.

O comandante regional revelou ainda que na manhã de hoje “não há grandes perigos”, sendo que as maiores dificuldades são os acessos, que não permitem aos bombeiros chegarem perto da frente de fogo.

Apesar da neblina e intensidade do fumo, pelas 10:20 estavam no terreno quatro meios aéreos, aproveitando “uma janela de oportunidade” para operarem em alguns pontos do incêndio, e durante o dia haverá um reforço destes meios.

Ainda segundo Albano Teixeira, durante a noite não houve danos de maior, não arderam casas, nem se registaram feridos, tendo apenas sido assistidas algumas pessoas.

Desde o início do incêndio já foram assistidas 16 pessoas por inalação de fumo e indigestão, acrescentou.

De acordo com a informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 11:00 estavam envolvidos no combate ao incêndio 925 operacionais, apoiados por 306 viaturas e seis meios aéreos.

O fogo começou na terça-feira no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, e alastrou-se depois aos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, tendo várias aldeias chegado a ficar confinadas, de acordo com relatos de autarcas à Lusa.