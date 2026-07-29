Fogo florestal em Valpaços mobiliza mais de 400 operacionais

Há 1h e 15min

Este incêndio é o único ativo pelas 07:00, de acordo com os dados da ANEPC

O incêndio no concelho de Valpaços, Vila Real, que deflagrou na tarde de terça-feira mantém-se ativo e está a ser combatido hoje de manhã por 439 operacionais, apoiados por 140 viaturas, de acordo com dados oficiais.

Fonte do comando sub-regional do Alto Tâmega e Barroso disse hoje à Lusa, pelas 06:45, que o incêndio na zona de Valpaços continua "ativo"

De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) encontram-se mobilizados no local do incêndio 439 operacionais e 140 viaturas. O fogo deflagrou em Ervões, no concelho de Valpaços, às 15:00 de terça-feira.

Este incêndio é o único ativo pelas 07:00, de acordo com os dados da ANEPC.

Durante a madrugada, o fogo na Guarda, que eclodiu na segunda-feira, entrou em resolução.