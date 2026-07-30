Cerca de 80% do perímetro de fogo de Valpaços está dominado

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O fogo continua ativo e que está a ser combatido por quase 800 operacionais

O incêndio, que começou na terça-feira, em Valpaços, e que alastrou ao concelho de Mirandela, tem 80% do seu perímetro dominado, tendo duas pequenas frentes ativas.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, adiantou à agência Lusa, pelas 07:45, que o fogo no concelho de Mirandela, Bragança, tem uma pequena frente ativa na aldeia de Vale de Telhas, junto ao rio, estando cerca de 90% do perímetro de incêndio dominado.

No concelho de Valpaços, Vila Real, disse, tem também uma pequena frente de fogo ativa e entre 70 a 80% do perímetro está dominado.

Há ainda vários focos de incêndio dispersos pelos dois concelhos dos distritos de Bragança e Vila Real, mas a proteção civil acredita que os meios aéreos, que começarão a operar a partir das 08:30, poderão ajudar na consolidação.

Às 07:55 estavam no local 793 operacionais, apoiados por 261 meios terrenos.

Entretanto, a Estrada Nacional 315, que liga Vale de Telhas à Bouça, no concelho de Mirandela, reabriu ao trânsito.

O incêndio começou ao início da tarde de terça-feira, no concelho de Valpaços, e mais de um dia depois atravessou o rio Rabaçal e chegou ao concelho de Mirandela.