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Fumo dos incêndios deixa Toronto com um dos piores índices de qualidade do ar do mundo. Habitantes aconselhados a ficar em casa

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 24min
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Vários fogos florestais estão em curso a centenas de quilómetros de Toronto, no noroeste da província da qual é capital, Ontario

Os habitantes de Toronto foram aconselhados na quarta-feira a ficar em casa, dado que a segunda cidade mais povoada do Canadá registava uma das piores qualidades de ar do mundo, pelos fumos provenientes de fogos a centenas de quilómetros.

A mesma degradação do ar verificou-se no leste dos EUA.

A informação coligida pela emrpesa IQAir indica que Toronto era às 21:15 TMG (22:15 de Lisboa) a segunda metrópole mais poluída do mundo, depois de Kinshasa, isto depois de ter sido a mais poluída durante grande parte do dia.

“Os fogos florestais são o principal fator da subida da poluição em Toronto, mesmo que as temperaturas superiores à média também contribuam”, afirmou Armen Araradian, de IQAir, à AFP.

Vários fogos florestais estão em curso a centenas de quilómetros de Toronto, no noroeste da província da qual é capital, Ontario.

Levados pelo vento, os fumos que provocam atingiram na terça-feira à noite a metrópole.

As autoridades canadianas emitiram um alerta laranja e apelaram para que as pessoas ficassem em casa.

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“A saúde de todos está em risco (…). Limite o tempo que passa no exterior, reorganize ou anule atividades desportivas, atividades ou eventos no exterior”, insistiram.

As piscinas e a zona onde iria ser transmitido o jogo de futebol entre Argentina e Inglaterra foram encerradas.

Vários Estados dos EUA também sofreram esta mesma degradação da qualidade do seu ar, casos de Pensilvânia, Nova Iorque, Connecticut, Massachusetts, Maine e New Hampshire.

O agravamento da situação nos últimos dias relativa aos incêndios no Canadá ocorre quando uma vaga de calor, que esmaga desde o fim de semana o oeste dos EUA, estendeu-se à costa leste e ao Canadá.

Nos EUA, mais de 90 milhões de pessoas foram destinatários de alertas sobre o calor, na quarta-feira.

Segundo as últimas estatísticas oficiais canadianas, a época dos fogos florestais foi até menos dramáticas do que a de 2023, ano recorde, e 2025.

Mas no seu imenso território, este ano já arderam 1,9 milhões de hectares, uma superfície equivalente à da Eslovénia. Em 2023, arderam cerca de 18 milhões de hectares no Canadá.

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Temas: Incêndios Toronto Qualidade do ar Fogo Canadá
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