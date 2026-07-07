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Detido suspeito de atear fogo em Sever do Vouga

Agência Lusa , MFP
Há 41 min
Polícia Judiciária (Getty Images)
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'Modus operandi' do homem de 73 anos consistiu no "recurso a chama direta em zona de mato", avança a Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 73 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal na segunda-feira em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou esta terça-feira aquele órgão de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de um crime de incêndio florestal, ocorrido ao início da tarde de segunda-feira, nas imediações da Ecopista e da antiga Estação da CP de Paradela do Vouga, concelho de Sever do Vouga.

"O 'modus operandi' consistiu no recurso a chama direta, em zona de mato, próximo de uma extensa mancha florestal, existindo, ainda, nas proximidades várias instalações industriais e habitações", refere a mesma nota, adiantando que o incêndio só não atingiu grandes dimensões graças à pronta deteção e combate por populares e bombeiros.

Em anos recentes, segundo a Judiciária, têm vindo a ser combatidos diversos outros focos de incêndio na mesma zona com origem suspeita.

A PJ refere ainda que não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação, revelando o suspeito "uma acentuada propensão para o comportamento incendiário, apesar das gravosas condições atmosféricas existentes e de todos os alertas públicos emitidos".

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O suspeito, que foi detido com a colaboração do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Águeda, vai ser presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.

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Temas: Incêndios Sever do Vouga PJ Detido
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