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Há cinco incêndios a preocupar a Proteção Civil neste momento

Agência Lusa , MJC
Há 44 min
Casas destruidas pelas chamas, em Vale do Lobo, no concelho de Águeda, pela passagem do incêndio que começou ontem em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Esta sexta-feira foram registadas 92 ocorrências que obrigaram ao empenhamento de cerca de 3 mil operacionais

Os incêndios de Vouzela, Barcelos, Tâmega e Sousa, Setúbal e Arouca são os que estão a preocupar mais a Proteção Civil, reconheceu o comandante nacional, adiantando que, até às 18:00 desta sexta-feira, foram registadas 92 ocorrências.

“Neste momento, temos cinco incêndios a dar maior preocupação”, salientou Mário Silvestre, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

As 92 ocorrências registadas até ao final da tarde já obrigaram ao empenhamento de um total de 3.025 operacionais, referiu ainda o comandante nacional de emergência e proteção civil, avançando que 23 incêndios tiveram origem durante a noite.

Mário Silvestre apontou o exemplo do incêndio de Vila Nova de Paiva, que começou às 02:44, assim como o de Vouzela, que continua ativo, e que teve início às 03:00 de quinta-feira.

Perante as condições meteorológicas que estão a atingir o país, na reunião de hoje de manhã do Centro de Coordenação Operacional foi decretado que toda faixa central do território nacional e o Algarve passassem para o nível IV de empenhamento, o mais elevado, enquanto que a zona mais a norte está em nível III.

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Essa alteração levou a que fosse decidido o pré-posionamento de meios de reforço de nível nacional, assim como de meios sub-regionais, avançou Mário Silvestre, adiantando que estão a decorrer também patrulhamentos de aviões médios, tendo sido reforçada a comunicação de emergência, através do envio SMS preventivo a alertar as pessoas para condições meteorológicas e risco de incêndios que se vai manter nos próximos dias.

Os municípios de Águeda, Vouzela e Tondela já ativaram os seus planos de emergência, referiu o comandante nacional.

Reiterou ainda que as condições meteorológicas são “bastante complexas”, com tempo muito quente e seco, incluindo durante a noite, quando as temperaturas atingem os 30 graus celsius.

Além disso, têm-se registado ventos “extremamente fortes” principalmente no período noturno, resultando em “grandes dificuldades” na extinção dos incêndios, ao contrário do que seria normal, salientou Mário Silvestre.

Segundo adiantou, a humidade disponível nos combustíveis mortos é inferior a 6%, o que é “um cenário extremamente complexo do ponto de vista da propagação dos incêndios”, admitiu o comandante nacional.

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PR esteve na Proteção Civil e acompanha de perto a situação

O Presidente da República, António José Seguro, esteve hoje na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para se inteirar da situação do combate aos incêndios, que "continuará a acompanhar de perto". António José Seguro esteve acompanhado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

Esta informação consta de uma nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual o chefe de Estado "expressa a sua solidariedade para com as populações diretamente afetadas pelos incêndios". 

"O presidente da ANEPC, José Manuel Moura, e o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, apresentaram um ponto de situação sobre o combate aos incêndios ativos no território nacional, bem como as perspetivas para os próximos dias", refere-se na mesma nota. Segundo a Presidência da República, António José Seguro "teve oportunidade de cumprimentar as equipas em serviço no local, e de dirigir palavras de incentivo a todos os envolvidos nas operações de combate".

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Temas: Incêndios Proteção Civil Fogo Vouzela

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