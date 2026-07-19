MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Força Especial da Proteção Civil anuncia greve de cinco dias contra falta de pagamento do trabalho suplementar

Agência Lusa , JS
Há 45 min
Dos alertas da Proteção Civil à mobilização de meios: fomos descobrir como funciona um Centro de Comando de Operações de Socorro
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo o sindicato, o protesto terá início na segunda-feira e está relacionado com o pagamento das horas prestadas no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2025, da resposta operacional à depressão ‘Kristine’ e do trabalho suplementar gerado pela própria escala de serviço

O Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil (SinFAP) anunciou este domingo uma greve nacional de cinco dias dos operacionais da Força Especial de Proteção Civil contra “a persistente” falta de pagamento do trabalho suplementar.

Segundo o sindicato, o protesto, que começa na segunda-feira e termina na sexta-feira, representa “um verdadeiro grito de revolta” dos operacionais da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), que “há demasiado tempo aguardam o pagamento de valores legalmente devidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)”.

Em comunicado, o SinFAP esclarece que estão em causa, entre outros, os pagamentos referentes às horas prestadas no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2025, da resposta operacional à depressão ‘Kristine’ e do trabalho suplementar gerado pela própria escala de serviço.

“Apesar das sucessivas reivindicações e dos inúmeros alertas apresentados pelo SinFAP, a ANEPC tem mantido uma postura de constante recusa ou adiamento destes pagamentos, acumulando dívidas que, em muitos casos, ascendem já a milhares de euros por operacional”, afirma.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O SinFAP questiona se os dirigentes da ANEPC “também permanecem meses ou até anos sem receber o vencimento correspondente ao trabalho que desempenham”, considerando “incompreensível que, no setor público, uma gestão que lesa sistematicamente os direitos dos trabalhadores continue a merecer confiança política, em vez de conduzir à substituição de quem demonstra incapacidade para gerir um organismo público”.

Sublinha que os operacionais da FEPC “nunca se recusaram a cumprir a sua missão. Continuaram sempre a proteger pessoas e bens, a combater incêndios, a responder a catástrofes e a socorrer as populações, mesmo quando isso significava agravar as dificuldades financeiras das suas próprias famílias devido aos sucessivos atrasos nos pagamentos”.

“Esta greve não representa uma desistência da missão de servir Portugal. Pelo contrário, constitui um apelo desesperado para que seja respeitada a dignidade de profissionais que diariamente colocam a sua vida em risco ao serviço do país”, lê-se no comunicado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O SinFAP apela, por isso, à intervenção urgente do ministro da Administração Interna, “para que determine a imediata regularização de todos os pagamentos em atraso e promova uma profunda responsabilização da atual direção da ANEPC”, cuja atuação demonstra, na perspetiva do sindicato, “a perda de competência para gerir eficazmente um organismo público e assegurar o cumprimento das suas obrigações para com os trabalhadores”.

O sindicato aponta ainda “uma realidade que se repete todos os anos: em Portugal, apenas durante o período de verão parece existir sensibilidade e preocupação para com os trabalhadores que diariamente asseguram o socorro às populações. É apenas nesta época, quando os incêndios e outras emergências ganham maior destaque mediático, que estes profissionais conseguem dar visibilidade aos problemas que enfrentam e reclamar o respeito pelos seus direitos”.

“Infelizmente, só no verão se cria a atenção necessária para discutir e procurar resolver as dificuldades destes trabalhadores, apesar de o seu trabalho ser essencial e permanente ao longo de todo o ano”, acrescenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os operacionais da Força Especial de Proteção Civil “exigem apenas aquilo que é elementar num Estado de Direito: receber, de forma atempada, a remuneração pelo trabalho que efetivamente prestaram”.

Durante a greve será assegurado o socorro a quem precise, através dos serviços mínimos decretados.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incendios Proteção Civil Greve Protestos Incendio
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Força Especial da Proteção Civil anuncia greve de cinco dias contra falta de pagamento do trabalho suplementar

Há 45 min
12:50

"O aluno que tinha um 7 em matemática viu a atualização da sua nota para 19. Não compreendemos como isso está a ser feito"

Há 2h e 15min
08:01

"Estamos com uma anomalia e um desequilíbrio muito grande nas temperaturas da água do mar"

Há 2h e 21min

Alunos com nota suspensa receberão classificação dos exames este domingo

Há 2h e 33min
Mais País

Mais Lidas

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Ontem às 10:06

Bidões de químicos para fazer droga encontrados pela PJ no armazém do empreiteiro amigo do ministro Luís Neves

Ontem às 11:32

Yuval Harari: "As empresas de IA dizem: 'Vamos criar um deus e ele será nosso escravo'. É ridículo: se criarmos algo mais inteligente, não será possível mantê-lo sob controlo"

Ontem às 18:00

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

17 jul, 13:32

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

17 jul, 13:49

Mundial 2026: França 4-6 Inglaterra (siga aqui)

Ontem às 21:15

Corpo de mulher encontrado no Tejo junto ao Cais do Sodré, em Lisboa

Ontem às 12:48

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

17 jul, 11:56

Mesmo com o desconto no ISP, combustíveis voltam a subir para a semana

Ontem às 13:46

Movimento Missão Escola Pública acredita que 12 mil alunos têm notas suspensas por atraso na classificação dos exames

Ontem às 12:50

Trump chamou-lhes “animais” e “insurretos”. Agora, quase metade dos processos por ataques a agentes do ICE cai em tribunal

Ontem às 21:00

Vaga de drones atinge centros logísticos em Moscovo. Mísseis russos arrasam porto estratégico ucraniano

Ontem às 09:46