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Incêndios: cerca de 50 concelhos do Interior Norte, Centro e Algarve em perigo máximo

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 8min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado cerca de 140 concelhos

Cerca de 50 municípios do interior Norte e Centro e um concelho do distrito de Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado cerca de 140 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Porto, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para esta sexta-feira, está previsto uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior, num dia em que apenas está ativo, até ao final da tarde de sábado, o aviso amarelo para os distritos de Bragança e Guarda, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

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As temperaturas mínimas vão variar entre os 14º (Évora, Beja e Sines) e os 17º (Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Bragança, Lisboa, Évora e Faro) e as máximas entre os 22º (Viana do Castelo e Porto) e os 35º (Bragança, Castelo Branco e Évora).

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Meteorologia

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