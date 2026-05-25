Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Perigo de incêndio atinge nível máximo no Algarve devido a temperaturas que podem chegar aos 35ºC

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 31min
Combate às chamas em Valpaços (PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Vários concelhos dos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio

Sete concelhos do distrito de Faro apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio enquanto o nordeste transmontano, região centro e Alentejo estão em risco muito elevado e elevado num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus.

Segundo informação disponível no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão em perigo máximo de incêndio rural e outros nove concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.

Vários concelhos dos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira devido à previsão de tempo quente, com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em algumas regiões do país.

A região do Algarve vai manter-se nos próximos dias com alguns concelhos em perigo máximo de incêndio e vários concelhos de outros distritos estão com risco muito elevado e elevado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O risco aumenta e surge alargado a quase todo o território continental na quinta e na sexta-feira.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndios Perigo de incêndio Calor Algarve Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

05:17

"Calor vai entrar em força" esta semana. Esperam-se temperaturas "perto dos 40 graus"

Há 1h e 29min

Perigo de incêndio atinge nível máximo no Algarve devido a temperaturas que podem chegar aos 35ºC

Há 2h e 31min

Previsão de chuva e trovoada coloca seis distritos do continente sob aviso amarelo

Há 2h e 38min

Seis distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

Ontem às 08:53
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

Ontem às 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

Ontem às 22:00

Tribunal confirma acolhimento familiar das crianças francesas abandonadas e entrega a França processo de regresso ao país de origem

22 mai, 07:48

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

Ontem às 18:00

Criança desorientada encontrada em Odivelas com pulseira "Estou Aqui"

Ontem às 18:48

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

Ontem às 09:00

"Os meus filhos vão precisar de se reconstruir, tal como eu": pai de crianças abandonadas fala pela primeira vez

Ontem às 12:54

Tubarão-azul avistado na Ilha da Armona provoca pânico entre banhistas em Olhão

Ontem às 16:38

Bayern avisa Mourinho: «Podia ter evitado a viagem»

23 mai, 18:49

Astrónomos descobriram uma atmosfera em torno de um objeto do sistema solar que não deveria ter nenhuma

23 mai, 09:00

Crianças abandonadas: padrasto filmado a agredir menor de 4 anos no interior de um café

23 mai, 21:01

AO MINUTO | TAÇA DE PORTUGAL: SPORTING 1 - TORREENSE 2

Ontem às 17:05