MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Incêndios: estado de prontidão da Proteção Civil elevado para nível 3 nos próximos dias

Agência Lusa , MJC
Há 58 min
Incêndio na Covilhã
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O país deve preparar-se para dias de muito calor

O estado de prontidão especial do dispositivo de combate a incêndios deverá será ser ativado para nível alto entre quinta-feira e o fim de semana, anunciou o secretário de Estado da Proteção Civil.

“A prontidão vai sendo determinada em função das condições. Nestes dias está em cima da mesa já para amanhã [quinta-feira] ou para depois, para o fim de semana, que o estado de prontidão especial determinado pela ANEPC [Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil] vai elevar para o nível 3”, disse Rui Rocha no parlamento, no âmbito de uma interpelação ao Governo agendada pelo Livre, sobre a época de incêndios.

A elevação do estado de prontidão especial “determina um nível de empenhamento diferenciado de todos os operacionais”, acrescentou Rui Rocha.

O Estado de Prontidão Especial (EPE) de Nível 3 da Proteção Civil é um nível intermédio/alto de alerta que determina o reforço de meios e a prontidão reforçada das equipas de socorro e operacionais para intervenção iminente ou resposta a situações de catástrofe, numa escala com quatro níveis progressivos, segundo informação oficial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndios Onda de calor

Relacionados

Calor: Governo está “a fazer tudo” para prevenir e responder a pressão nos serviços públicos

Onda de calor leva Metro de Lisboa a prolongar horário em três estações para acolher sem-abrigo

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

01:30

"Estão a confirmar-se as temperaturas dos cenários mais graves"

Há 29 min

Incêndios: estado de prontidão da Proteção Civil elevado para nível 3 nos próximos dias

Há 58 min

Onda de calor leva Metro de Lisboa a prolongar horário em três estações para acolher sem-abrigo

Há 3h e 27min

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Hoje às 13:58
Mais Meteorologia

Mais Lidas

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

Hoje às 10:10

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Ontem às 08:00

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Ontem às 13:36

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

Hoje às 07:00

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Hoje às 13:58

Grande derrota para Trump: Supremo decide que qualquer pessoa nascida nos EUA tem direito à nacionalidade

Ontem às 17:43

Onda de calor em praticamente todo o país: IPMA avisa que vem aí um período difícil com oito a dez dias

Ontem às 17:32

Mulher apanhada em flagrante a tentar sair com 60 mil euros em peças de ouro de ourivesaria nas Caldas da Rainha

Ontem às 19:01

Tiroteio em Sintra: carros atingidos e dezenas de invólucros recolhidos pela PSP

Ontem às 18:18

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

Ontem às 19:43