Incêndio em Murça avança e mobiliza 200 operacionais

Há 1h e 24min

Fogo deflagrou num local de difícil acesso e tinha duas frentes ativas pelas 17:00 desta terça-feira

O incêndio que lavra esta terça-feira em Murça avançava pelas 17:30 em duas frentes, ardia com intensidade e mobilizava cerca de 200 operacionais e seis meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.

O segundo comandante sub-regional do Douro, José Requeijo, disse à agência Lusa que o incêndio deflagrou num local de difícil acesso e que, pelas, 17:00, tinha duas frentes ativas e estava a arder ainda com bastante intensidade.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o fogo foi dado às 12:51 e pelas, 17:30, estavam mobilizados para o combate 206 operacionais, apoiados por 58 viaturas e seis meios aéreos.

“Já reforçámos com meios terrestres e meios aéreos e estamos neste momento na fase de combate a tentar dominar o mais rápido possível”, realçou, salientando que os trabalhos que estão em curso “estão a ser favoráveis”.

O segundo comandante explicou que, após o alerta, se verificou de imediato uma grande projeção de meios para o local para tentar “debelar o mais rápido possível o incêndio”.

No entanto, referiu que as frentes “já têm alguma distância”, não havendo, para já, aldeias em risco.

O fogo lavra em zona de alguma floresta, mato e ainda de terrenos agrícolas.

No terreno, para além dos acessos difíceis, também o calor intenso e o vento dificultam o combate.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima, estão sob aviso amarelo, o menos grave, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança, assim como Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

O aviso laranja estende-se, entre as 00:00 e as 10:00 de sexta-feira, aos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Porto, Viseu e Bragança.