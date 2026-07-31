Incêndios: mais de 50 concelhos do interior e do algarve em perigo máximo

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O IPMA espera para hoje pequena descida da temperatura mínima no interior Norte e Centro e pequena subida de temperatura no Algarve

Mais de 50 concelhos do interior e do Algarve enfrentam hoje perigo máximo de incêndio, no dia em que se volta a esperar uma descida da temperatura.

Os concelhos em perigo máximo pertencem aos distritos interiores de Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda e ainda Faro, no sul, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os restantes distritos têm concelhos em perigo muito elevado ao qual escapam os de Viana do Castelo, Lisboa e Setúbal, com risco elevado ou moderado.

O IPMA espera para hoje pequena descida da temperatura mínima no interior Norte e Centro e pequena subida de temperatura no Algarve.

Évora e Beja vão ser hoje as cidades mais quentes com 36 graus, Lisboa vai alcançar os 29 graus e o Porto os 23.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.