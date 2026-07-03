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Mais de 100 operacionais combatem incêndio em Arouca

Agência Lusa , CM
Há 59 min
Incêndios no Fundão
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O alerta para o fogo, que deflagrou numa zona de povoamento florestal, na freguesia de São Miguel do Mato, em Arouca, foi dado às 17:25

Mais de 100 operacionais combatem um incêndio florestal no concelho de Arouca, distrito de Aveiro, de acordo com o site da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio, que deflagrou numa zona de povoamento florestal, na freguesia de São Miguel do Mato, em Arouca, foi dado às 17:25.

Pelas 21:30, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 109 operacionais no terreno, apoiados por 34 veículos.

No combate às chamas chegaram a estar envolvidos sete meios aéreos.

 

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Temas: Incêndios Incêndios Portugal Incêndio Arouca Arouca Onda de calor
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