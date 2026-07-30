Incêndio em Chaves consome armazéns, alfaias agrícolas e mata animais

Agência Lusa , JS
Há 1h e 21min
Incêndio na Guarda (Miguel Pereira da Silva/Lusa)
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Fogo deflagrou esta quinta-feira e é combatido por 144 operacionais, 38 viaturas e nove meios aéreos

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira em Chaves consumiu “alguns armazéns e alfaias agrícolas” e causou a morte de animais na aldeia da Pastoria, referiu à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves.

Segundo a fonte, devido à intensidade do fogo foi retirada de casa, mas apenas por precaução, uma pessoa idosa acamada que foi transportada para a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD) em Chaves, no distrito de Vila Real.

Pelas 19:00, a aldeia já estava “livre de perigo”, assinalou.

O incêndio dirigiu-se para as aldeias de Noval e Soutelo, locais para onde foram direcionados os meios, ressalvou.

De acordo com a informação disponível na página oficial de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estão, no local do incêndio que deflagrou às 13:52, 144 operacionais apoiados por 38 viaturas e nove meios aéreos.

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