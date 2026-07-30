Começou em Valpaços, entrou em Mirandela e já chegou a Vinhais. Eis o grande incêndio de Portugal neste momento

Agência Lusa , JS
Há 59 min
Um avião lança água sobre um incêndio florestal perto de San Martín de Valdeiglesias, a oeste de Madrid, a 26 de julho de 2026 (Cesar Manso/AFP/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Chamas atingiram também Mirandela e estão a mobilizar 800 operacionais

O incêndio que começou em Valpaços e se alastrou ao concelho de Mirandela também já entrou, ao final da tarde desta quinta-feira, no concelho de Vinhais, pela aldeia Vale das Fontes.

De resto, os moradores desta aldeia no concelho de Vinhais estão a ser confinados no pavilhão da junta de freguesia, devido ao fogo se ter propagado rapidamente, adiantou o autarca da localidade.

Segundo Carlos Fornos, os habitantes tiveram de deixar as habitações, porque o incêndio está "muito próximo" das casas e, por salvaguarda, foram confinados no pavilhão da junta de freguesia.

O fogo que deflagrou na terça-feira em Ervões, concelho de Valpaços, continua esta quinta-feira a mobilizar 800 operacionais e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 103, entre Lebução, em Valpaços, e Rebordelo, em Vinhais, disse à Lusa fonte da GNR.

O presidente da junta de freguesia de Vale das Fontes, Carlos Fornos, adiantou, à Lusa que, minutos antes das 18:30, uma das frentes de fogo, proveniente da aldeia de São Pedro Velho, concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, entrou naquela povoação, no concelho de Vinhais, no mesmo distrito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O autarca revelou ainda que no terreno estão vários operacionais a fazer prevenção e combate e que, até ao momento, ardeu apenas floresta, tendo o incêndio contornado armazéns agrícolas e estábulos com animais.

 O incêndio pode vir a entrar ainda no concelho de Vinhais por Rebordelo, uma localidade que está na linha de fogo. Outra das frentes do incêndio está também a entrar na localidade da Aguieira, aldeia do concelho de Mirandela.

Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real, a EN 103, entre Lebução, no concelho de Valpaços, e Rebordelo, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, está cortada ao trânsito na zona do incêndio.

A mesma fonte adiantou à Lusa que, pelas 18:30, também a EN 213-1, entre Santa Valha e Bouçoães, e a Estrada Municipal (M) 544, entre Santa Valha e Fiães, no concelho de Valpaços, se encontram interditam

Às 18:40 perto de 800 operacionais estavam no terreno a fazer o combate às chamas, de um incêndio que começou na terça-feira em Valpaços, chegou ao concelho de Mirandela na quarta-feira e quinta-feira ao concelho de Vinhais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incendios Incendios florestais Fogo Fogos florestais Fogos

Relacionados

Fogo descontrolou-se. Incêndio em Valpaços obriga a evacuar aldeias

Como o maior incêndio de sempre em Espanha: dois pedreiros detidos por provocarem incêndio com maquinaria pesada no Porto

Três bombeiros morreram quando combatiam os incêndios na ilha de Creta, na Grécia. Mais de 8 mil pessoas retiradas de casa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Eurodreams: esta é a chave desta quinta-feira

Há 27 min

Começou em Valpaços, entrou em Mirandela e já chegou a Vinhais. Eis o grande incêndio de Portugal neste momento

Há 59 min

Ministério Público abre inquérito para investigar alegada invasão ao gabinete de André Ventura

Há 1h e 2min

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Há 1h e 40min
Mais País

Mais Lidas

A fuga do agente de IA da OpenAI foi ainda pior do que nos disseram

Ontem às 21:21

Alerta máximo: milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Marrocos e Espanha sem controlo

Hoje às 13:55

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

Ontem às 12:11

Como a nova estratégia ucraniana ameaça fazer cair "dois gigantes" russos e contagiar o sistema bancário

Hoje às 08:00

O homem que fez parte da Ucrânia virar-se contra Zelensky quebrou o silêncio

Hoje às 08:11

O mesmo alvo, uma estratégia diferente: a Ucrânia encontrou uma forma ainda mais eficaz de intensificar as dores de cabeça de Putin

Ontem às 10:45

"Remei o mais rápido que consegui, mergulhei vezes sem conta à procura": português descreve desaparecimento de britânico que fazia stand up paddle no Algarve

28 jul, 14:29

O sonho de Putin tornou-se o principal alvo da Ucrânia. Agora o pesadelo pode estar só a começar

Hoje às 08:48

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

27 jul, 07:00

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

Há 1h e 40min

"Pensei que tivesse rebentado uma bomba": por dentro do caos no centro comercial que explodiu após o sismo no Japão

Ontem às 14:38

Ventos de 120 km/hora provocam o caos no Brasil e fazem cinco mortos

Hoje às 09:21