Começou em Valpaços, entrou em Mirandela e já chegou a Vinhais. Eis o grande incêndio de Portugal neste momento

Há 59 min

Chamas atingiram também Mirandela e estão a mobilizar 800 operacionais

O incêndio que começou em Valpaços e se alastrou ao concelho de Mirandela também já entrou, ao final da tarde desta quinta-feira, no concelho de Vinhais, pela aldeia Vale das Fontes.

De resto, os moradores desta aldeia no concelho de Vinhais estão a ser confinados no pavilhão da junta de freguesia, devido ao fogo se ter propagado rapidamente, adiantou o autarca da localidade.

Segundo Carlos Fornos, os habitantes tiveram de deixar as habitações, porque o incêndio está "muito próximo" das casas e, por salvaguarda, foram confinados no pavilhão da junta de freguesia.

O fogo que deflagrou na terça-feira em Ervões, concelho de Valpaços, continua esta quinta-feira a mobilizar 800 operacionais e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 103, entre Lebução, em Valpaços, e Rebordelo, em Vinhais, disse à Lusa fonte da GNR.

O presidente da junta de freguesia de Vale das Fontes, Carlos Fornos, adiantou, à Lusa que, minutos antes das 18:30, uma das frentes de fogo, proveniente da aldeia de São Pedro Velho, concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, entrou naquela povoação, no concelho de Vinhais, no mesmo distrito.

O autarca revelou ainda que no terreno estão vários operacionais a fazer prevenção e combate e que, até ao momento, ardeu apenas floresta, tendo o incêndio contornado armazéns agrícolas e estábulos com animais.

O incêndio pode vir a entrar ainda no concelho de Vinhais por Rebordelo, uma localidade que está na linha de fogo. Outra das frentes do incêndio está também a entrar na localidade da Aguieira, aldeia do concelho de Mirandela.

Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real, a EN 103, entre Lebução, no concelho de Valpaços, e Rebordelo, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança, está cortada ao trânsito na zona do incêndio.

A mesma fonte adiantou à Lusa que, pelas 18:30, também a EN 213-1, entre Santa Valha e Bouçoães, e a Estrada Municipal (M) 544, entre Santa Valha e Fiães, no concelho de Valpaços, se encontram interditam

Às 18:40 perto de 800 operacionais estavam no terreno a fazer o combate às chamas, de um incêndio que começou na terça-feira em Valpaços, chegou ao concelho de Mirandela na quarta-feira e quinta-feira ao concelho de Vinhais.