Jovem de 20 anos suspeito de sete focos de incêndio que ameaçaram plantação de centeio em Chaves

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Polícia Judiciária refere que "de alguns destes focos de incêndio, as chamas evoluíram rapidamente, resultando numa área ardida composta, essencialmente, por plantação de centeio"

Um jovem de 20 anos foi detido por suspeita da autoria de um incêndio florestal ocorrido no sábado em Santo Estêvão, em Chaves, no distrito de Vila Real, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a polícia de investigação, o suspeito ateou, intencionalmente, sete focos de incêndio numa zona agrícola, com recurso a um isqueiro.

A PJ refere que, “de alguns destes focos de incêndio, as chamas evoluíram rapidamente, resultando numa área ardida composta, essencialmente, por plantação de centeio”.

“A pronta e atempada intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio se propagasse à restante e extensa mancha de centeio, bem como a outras culturas situadas nas proximidades”, acrescenta.

O detido, residente numa localidade próxima, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Chaves.