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Incêndio em Setúbal progride em direção a habitações e parque com centenas de carros estacionados

Agência Lusa , CM
Há 1h e 8min
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Fogo terá tido origem numa viatura que ardeu, tendo as chamas alastrado a uma zona de mato

Um incêndio que deflagrou pouco depois das 14:00 em Setúbal está a progredir em direção a habitações na Estrada do Vale da Rosa e a um parque automóvel com centenas de viaturas estacionadas, informou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, os bombeiros já estão a evacuar algumas habitações na zona do Vale da Rosa.

Cerca das 18:30, estavam envolvidos no combate às chamas 165 operacionais, apoiados por 48 veículos e quatro meios aéreos.

De acordo com a Proteção civil, o incêndio terá tido origem numa viatura que ardeu, tendo as chamas alastrado a uma zona de mato.º

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Temas: Incêndios Incêndio Setúbal Vale da Rosa Setúbal
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