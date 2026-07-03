Incêndio em Setúbal progride em direção a habitações e parque com centenas de carros estacionados

Há 1h e 8min

Fogo terá tido origem numa viatura que ardeu, tendo as chamas alastrado a uma zona de mato

Um incêndio que deflagrou pouco depois das 14:00 em Setúbal está a progredir em direção a habitações na Estrada do Vale da Rosa e a um parque automóvel com centenas de viaturas estacionadas, informou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, os bombeiros já estão a evacuar algumas habitações na zona do Vale da Rosa.

Cerca das 18:30, estavam envolvidos no combate às chamas 165 operacionais, apoiados por 48 veículos e quatro meios aéreos.

De acordo com a Proteção civil, o incêndio terá tido origem numa viatura que ardeu, tendo as chamas alastrado a uma zona de mato.º