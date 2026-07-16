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Homem de 51 anos ateou dois incêndios em Barcelos durante onda de calor e quando os termómetros marcavam 40 ºC

Agência Lusa , CM
Há 1h e 5min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Fogos foram ateados numa zona com condições de propagação a manchas florestais extensas, "gerando risco acentuado para toda a floresta e habitações ali existentes", de acordo com a PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 51 anos pela presumível autoria de dois incêndios florestais ocorridos nos dias 3 e 5 de julho, na freguesia de Tamel Santa Leocádia, em Barcelos.

Em comunicado, a PJ refere que os incêndios terão sido iniciados por chama direta, com recurso a um isqueiro, tendo o suspeito sido detido em colaboração com a GNR.

“O local onde os incêndios foram ateados situa-se em zona com condições de propagação a manchas florestais extensas, gerando risco acentuado para toda a floresta e habitações ali existentes”, acrescenta.

A PJ diz ainda que as ignições ocorreram sempre durante o dia, na hora de maior calor, em dias quentes, secos e com vento, com temperaturas a atingir os 40 ºC naquela zona, “o que se verificou naquele fim de semana, inclusive com declaração, pelo Governo, de situação de alerta em todo o território continental”.

“O suspeito agiu por motivos do foro pessoal, bem sabendo que a sua conduta representava um perigo iminente para a natureza, populações e bens de terceiros”, lê-se no comunicado.

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O arguido, residente naquela freguesia de Barcelos, no distrito de Braga, vai ser presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

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Temas: Incêndios Incendiários Onda de calor Barcelos PJ
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