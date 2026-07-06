MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Arderam mais de 15 mil hectares em Portugal nos últimos cinco dias

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 32min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Em relação ao mesmo período de 2025, a área ardida quase quadruplicou

Mais de 15 mil hectares arderam em Portugal nos últimos cinco dias, tendo a área ardida duplicado entre 1 e 5 de julho, revelam dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

Consultados pela agência Lusa, os dados do SGIFR indicam que os 4.592 incêndios florestais registados este ano provocaram 30.155 hectares de área queimada e mais de 15 mil arderam entre quarta-feira e domingo.

Segundo o SGIFR, gerido pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, os incêndios consumiram mais área na região Centro, num total de 14.244, tendo contribuído para estes números o fogo que começou na madrugada de quinta-feira em Vouzela (Viseu) e que só esta segunda-feira foi dominado. Na região norte, a área ardida totaliza este ano 11.834.

Em relação ao mesmo período de 2025, a área ardida quase quadruplicou, registando-se este ano a maior desde 2017.

Já os incêndios aumentaram este ano cerca de 70% em relação ao mesmo período de 2025 e verifica-se o maior número de fogos desde 2022.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os dados do SGIFR indicam ainda que 56% da área ardida se verificou nos dias de risco elevado de incêndio.

Desde a semana passada que Portugal está a registar temperaturas muito elevadas, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocado vários distritos sob aviso vermelho devido ao calor.

O Governo decretou na sexta-feira situação de alerta que está em vigor até às 23:59 desta segunda-feira devido ao "significativo agravamento do risco de incêndios rurais".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndios Hectares ardidos Incêndio Vouzela
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Cadeias portuguesas têm 85 presos por fogo posto e há 20 pessoas com pulseira eletrónica

Há 15 min

Onda de calor gera novo recorde nacional de consumo de eletricidade em meses de verão

Há 20 min
03:01

"Houve temperaturas altas, ventos fortes: mas a limpeza dos terrenos e a falta de acessos são a dificuldade constante dos bombeiros"

Há 1h e 32min

Arderam mais de 15 mil hectares em Portugal nos últimos cinco dias

Há 1h e 32min
Mais País

Mais Lidas

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

FIFA autoriza Balogun a jogar frente à Bélgica após conversa com Trump

Hoje às 08:29

Mundial 2026: Brasil 1-2 Noruega (fim)

Ontem às 20:45

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas diz que a Europa “dormiu na forma” e que os 5% exigidos por Trump na NATO “não têm demonstração racional”

Ontem às 22:28