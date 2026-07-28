Um conjunto de três fatores "impossível" de travar criou um "mega-incêndio". Populações na Guarda devem adotar medidas de autoproteção

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"Aquilo que vemos é a A25 completamente em chamas". Fogo na Guarda chegou "num ápice" à autoestrada

"Mal se consegue respirar e abrir os olhos": esta aldeia está "completamente rodeada por fumo"

Uma autoestrada está cortada e as perspetivas para as próximas horas não são animadoras. Fogo já chegou a três concelhos e continua a avançar

O passar das horas e o evoluir das imagens já confirmavam o pior cenário, mas os dados do terreno lhe deram força. A repórter da CNN Portugal Andreia Marques foi fazendo relatos constantes numa das frentes ativas do incêndio da Guarda, mostrando que o avançar das horas está a tornar este um incêndio cada vez mais complicado. "Mal se consegue respirar e abrir os olhos", referia ao final da tarde.

É o grande foco de preocupação das autoridades neste momento, reunindo já mais de 600 operacionais – no início do dia não chegavam aos 300 – que estão a ser apoiados por quase 200 viaturas e vários meios aéreos.

Essa é a outra má notícia, porque o cair da noite vai tirar o apoio dos aviões e helicópteros que iam tentando conter o avanço das chamas, que já chegaram a pelo menos três concelhos do distrito da Guarda. A situação é particularmente preocupante em Almeida, mas Sabugal e Pinhel também estão a ser afetados.

É por ali, entre a Guarda e o Alto do Leomil, em Almeida, que A25 e EN15 estão ainda cortadas, com as chamas a obrigarem as autoridades a encontrar vias alternativas para protegerem a população.

Como explica o comandante Paulo Santos à CNN Portugal, um conjunto de três fatores que combina a temperatura elevada, a baixa humidade e uma grande velocidade do vento tornam este um incêndio difícil de travar nas próximas horas.

“A possibilidade de sucesso é muito reduzida”, admite, referindo que é necessário reduzir a “cabeça do incêndio”, até porque o terreno tem muito combustível, o que facilita a propagação das chamas.

Paulo Santos entende que o contrafogo é, nesta altura, uma das armas mais capazes para os operacionais conseguirem fazer com que o incêndio perca a potência. Até lá, refere o comandante, as populações devem tomar “medidas de autoproteção”.

É a melhor solução perante aquele que Paulo Santos já define como um “mega-incêndio”, e que rapidamente poderá chegar aos 20 mil hectares consumidos, avançando com velocidade e força sobre muitas localidades.

O fogo em causa deflagrou pelas 13:51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.