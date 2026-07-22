Mais de 120 operacionais combatem incêndio em Gondomar

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Chamas têm frente ativa, mas "o combate está a correr bem", disse fonte dos bombeiros

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa zona florestal na Lomba, concelho de Gondomar, e estava a mobilizar, pelas 19:40, 128 operacionais apoiados por 33 meios terrestres e dois meios aéreos.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Valbom explicou que o fogo está a lavrar área maioritariamente florestal, onde existem algumas povoações, mas que não estão na linha do fogo, que tem uma frente ativa.

"O combate às chamas está a correr bem", acrescentou.

De acordo com o 'site' da proteção civil, o alerta foi dado às 15:30.