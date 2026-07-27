Incêndios em França: cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes transferidos para centros de acolhimento

Há 2h e 48min

As autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação

Cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes foram transferidos para centros de acolhimento devido ao fogo que ameaça várias regiões perto da cidade francesa de Bordéus, disse à Lusa o conselheiro português Filipe Dantas.

O fogo de grandes proporções obrigou à retirada de 220 mil pessoas, entre as quais cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes, que residem essencialmente em Le Porge, uma comuna francesa na Gironda, onde o fogo queimou várias casas.

Foram também transferidos portugueses e lusodescendentes que vivem em Ares, Marcheprime, Mios, Cestas, Biscarrosse, Le Haillan e Saint-Médard-en-Jalles.

Estes portugueses e lusodescendentes foram transferidos para o Centro de Exposições de Bordéus.

Segundo Filipe Dantas, as autoridades portuguesas têm seguido a situação e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, já falou telefonicamente com o conselheiro.

O consulado português em Bordéus também tem acompanhado o fogo e o impacto na comunidade, disse.

Filipe Dantas afirmou que, para já, não há registo de vítimas e que os danos materiais não estão contabilizados.

Em relação a uma eventual necessidade de ajudar estes portugueses e lusodescendentes, o conselheiro referiu que as cidades perto dos centros de acolhimento têm providenciado a ajuda imediata.

“Estamos aqui para ajudar e se for necessária alguma ajuda iremos dela dar conhecimento”, disse.

O incêndio começou na quarta-feira na região turística da Baía de Arcachon e desde sexta-feira que portugueses e lusodescendentes estão a ser transferidos para centros de acolhimento.

No total, este ano foram já queimados em França 115 mil hectares de terrenos, um máximo histórico, confirmou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, na última noite.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, preside hoje a uma reunião de crise para avaliar a situação dos incêndios florestais no país.