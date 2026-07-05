Incêndio em França pode ameaçar terceira etapa do Tour

Há 1h e 37min

As autoridades francesas decidem até ao final do dia se a terceira etapa do Tour de France será cancelada ou alterada devido a um incêndio nos Pirenéus Orientais. O fogo já consumiu mais de 1.500 hectares, mobiliza centenas de bombeiros e deixou duas pessoas em estado crítico

Um incêndio florestal que já consumiu mais de 1.500 hectares no sudoeste de França pode colocar em risco a chegada da terceira etapa do Tour de France, prevista para esta segunda-feira em Les Angles.

Segundo a Reuters, as autoridades locais deverão decidir até ao final deste domingo se a etapa será cancelada. A chegada está prevista para Les Angles, a cerca de 60 quilómetros do incêndio, embora a organização da prova admita adaptar o percurso caso seja necessário.

O fogo atinge o departamento dos Pirenéus Orientais e mobiliza cerca de 750 bombeiros, 200 veículos e nove meios aéreos, incluindo helicópteros e aviões de combate às chamas. De acordo com as autoridades locais, a frente do incêndio estende-se por 18 quilómetros.

Até ao momento, não há vítimas mortais a registar, mas duas pessoas — um bombeiro e um residente — encontram-se em estado crítico. Os bombeiros tentam impedir que as chamas avancem para sul, em direção ao rio Têt e à região montanhosa de Aspres, uma zona árida e de difícil acesso.

A vaga de calor e os incêndios têm afetado várias zonas da Europa, incluindo França e Espanha, levantando preocupações de segurança em torno desta edição do Tour de France, que arrancou no sábado em Barcelona.

Na Catalunha, onde decorreram as duas primeiras etapas, um incêndio que consumiu cerca de 2.200 hectares na zona de Les Gavarres foi estabilizado, segundo as autoridades espanholas, embora as temperaturas elevadas e o fumo continuem a dificultar os trabalhos de extinção.