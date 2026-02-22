Força Aérea preparada para combate aos fogos após receber sexto helicóptero

UH-60 Black Hawk partiu na quinta-feira dos Estados Unidos e chegou no sábado à noite à Base Aérea N.º 8, em Ovar, onde vai ficar sedeado, depois de uma viagem que incluiu uma escala técnica nas Lajes, nos Açores

A Força Aérea Portuguesa diz que está preparada para iniciar o combate aos incêndios rurais ainda este ano, após receber o sexto dos nove helicópteros destinado ao combate aéreo de incêndios.

A Força Aérea Portuguesa (FAP) disse que o helicóptero UH-60 Black Hawk partiu na quinta-feira dos Estados Unidos e chegou no sábado à noite à Base Aérea N.º 8, em Ovar, depois de uma viagem que incluiu uma escala técnica nas Lajes, nos Açores.

O novo helicóptero vai ficar sediado em Ovar e, nas próximas semanas, vai passar por uma fase de testes até à aceitação final e integração na Esquadra 551, criada para o combate aos incêndios rurais, explica a FAP em comunicado.

"A chegada deste UH-60L Black Hawk vem reforçar os meios que vão permitir constituir, de forma progressiva, a capacidade própria do Estado para o combate aos incêndios rurais, cuja implementação operacional está prevista iniciar ainda este ano", referiu a nota.

A FAP sublinhou que este é o segundo helicóptero UH-60 Black Hawk na versão 'Lima', que tem novos motores e uma nova caixa de velocidade, "que permitem aumentar a vida útil operacional do meio aéreo".

Além disso, a versão 'Lima' tem maior capacidade de carga suspensa e melhor desempenho em condições de temperatura e altitude elevadas, acrescenta o comunicado.

O helicóptero está equipado com radar meteorológico, "reforçando a capacidade de voo em qualquer condição meteorológica", estando ainda equipado com um guincho externo, que permitirá realizar missões de busca e salvamento, disse a FAP.

O Governo português transferiu em 2018 para a gestão da Força Aérea os meios próprios do Estado para o combate a incêndios rurais.

Nesse sentido foram assinados contratos de aquisição de seis UH-60 Black Hawk, em grande parte financiados com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo os primeiros dois helicópteros entregues em novembro de 2023 e o terceiro em dezembro de 2024.

Em setembro de 2024, a Força Aérea assinou o contrato para a aquisição de mais três helicópteros bombardeiros médios UH-60 Black Hawk, através do concurso público autorizado pela Resolução do Conselho de Ministros, também com verbas do PRR, aumentando assim a frota para nove.

Na altura, a FAP sublinhou que o helicópteros permitem o transporte de uma equipa de 12 bombeiros totalmente equipados e capacidade de transportar até 2.950 litros de água por largada, além de terem uma autonomia de voo de duas horas e meia.

A FAP lançou mais tarde um novo concurso público para adquirir mais quatro helicópteros para transportes médicos, o que podera alargar a frota de UH-60 Black Hawk até 13 helicópteros no futuro.

Temas: Incêndios Força aérea Helicóptero

