Suspeita de atear três fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva

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Detida tem 49 anos e é suspeita de ter ateado incêndios nos dias 1, 7 e 23 de julho, na freguesia de Ourilhe

Uma mulher suspeita de ter ateado três incêndios florestais este mês em Celorico de Basto, no distrito de Braga, ficou em prisão preventiva, depois de presente a primeiro interrogatório judicial, adiantou a Polícia Judiciária (PJ) este sábado.

Em comunicado, a PJ adiantou que a detida, de 49 anos, é suspeita de ter ateado os fogos a 01, 07 e 23 de julho na freguesia de Ourilhe, em Celorico de Basto.

As ignições ocorreram sempre durante o dia e início da noite em dias quentes, secos, com vento e temperaturas altas, especificou.

Segundo a PJ, a suspeita terá ateado os incêndios com recursos a um isqueiro e velas.

Os locais onde ocorreram os fogos têm condições de propagação à mancha florestal, logo “risco acentuado” para a floresta, campos agrícolas e habitações, sublinhou.

“A arguida agiu por motivos do foro pessoal, bem sabendo que a sua conduta era proibida por lei e representava um perigo iminente para a natureza, populações e bens de terceiros”, reforçou.