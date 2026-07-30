"O que estamos a ver não é apenas azar": alterações climáticas tornam grandes incêndios 20 vezes mais prováveis em Espanha

Há 47 min

Análises recentes indicam que tanto as ondas de calor de junho como a seca que afeta atualmente a Europa foram alimentadas pelas alterações climáticas induzidas pelo homem

As alterações climáticas tornaram as condições meteorológicas extremas que alimentaram os recentes incêndios florestais pelo menos duas vezes mais prováveis em França e pelo menos 20 vezes mais prováveis em Espanha, indica um estudo divulgado esta quinta-feira.

O estudo, da organização “World Weather Attribution” (WWA), que os cientistas dizem conter “estimativas conservadoras”, diz que, no clima atual, se prevê que eventos desta intensidade ocorram uma vez a cada 20 anos no sudoeste de França e uma vez a cada seis anos no centro de Espanha.

As duas regiões foram vítimas nas últimas semanas de incêndios florestais devastadores, que já mataram três pessoas, destruíram milhares de casas e obrigaram 300 mil pessoas a fugir.

Os incêndios têm sido descritos como dos piores já registados, com alguns a criarem o seu próprio sistema climático e aumentando as dificuldades de combate.

Em análises publicadas recentemente pela WWA indica-se que tanto as ondas de calor de junho como a seca que afeta atualmente a Europa foram alimentadas pelas alterações climáticas induzidas pelo homem.

Em setembro do ano passado a equipa também concluiu que as alterações climáticas agravaram os incêndios florestais do ano anterior em Espanha e Portugal.

A WWA é uma colaboração científica internacional que analisa e comunica a possível influência das alterações climáticas em eventos climáticos extremos, como tempestades, chuvas torrenciais, ondas de calor e secas. Inclui investigadores de universidades e instituições científicas de todo o mundo.

Citada num comunicado sobre a análise, Andreia Ribeiro, cientista climática do Centro Helmholtz de Investigação Ambiental na Alemanha, afirmou: “Quando os incêndios florestais irrompem simultaneamente em diferentes regiões, é evidente que as alterações climáticas induzidas pelo homem não estão apenas a aumentar a probabilidade de incêndios mais extremos, mas também a sua sincronia”.

E Augustin Colette, do Instituto Nacional Francês do Ambiente Industrial e Riscos alertou para a grande quantidade de poluentes atmosféricos que resultou dos incêndios, aumentando até 20 vezes a quantidade de partículas acima do que é considerado uma “qualidade do ar razoável” na Europa. E a qualidade fraca do ar foi sentida até 400 quilómetros de distância dos incêndios, disse.

“O que estamos a ver em França e Espanha não é apenas azar, é um sinal claro dos impactos crescentes do aquecimento antropogénico”, disse Clair Barnes, investigadora associada em Clima Extremo e Alterações Climáticas no Centro de Política Ambiental do “Imperial College London”.