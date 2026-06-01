Dispositivo de combate aos fogos reforçado passa a ter no terreno mais de 13.000 operacionais e 78 meios aéreos

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É o segundo reforço de meios do ano, no que é denominado 'nível Charlie’, que vigorará até 30 de junho

O dispositivo de combate a incêndios rurais volta, esta segunda-feira, a ser reforçado, pela segunda vez este ano, passando a estar no terreno 13.335 operacionais e 78 meios aéreos.

Trata-se do segundo reforço de meios do ano, no que é denominado 'nível Charlie’, que vigorará até 30 de junho.

Durante este período, vão estar disponíveis 13.335 operacionais que integram 2.265 equipas dos vários agentes presentes no terreno, 2.969 veículos e 78 meios aéreos, além de três helicópteros da AFOCELCA (empresa privada de proteção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais).

Dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea vão estar este ano pela primeira vez ao serviço do combate aos fogos rurais.

Segundo a Força Aérea Portuguesa, responsável pela contratação e operação dos meios aéreos de combate aos incêndios, os 78 meios aéreos vão estar todos disponíveis a partir de 15 de junho, tendo em conta que um helicóptero do Estado está em manutenção.

Os mais de 13.000 operacionais envolvidos no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) ao longo deste mês são elementos pertencentes aos bombeiros voluntários, Força Especial de Proteção Civil, militares da Guarda Nacional Republicana e elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nomeadamente sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais.

Em relação ao mesmo período do ano passado, estão envolvidos no DECIR mais 86 operacionais e número idêntico de meios aéreos, mas em 2025 algumas aeronaves estiveram indisponíveis devido a avarias.

Os meios de combate vão voltar a ser reforçados a 01 de julho e até 30 de setembro - ´nível delta´-, naquela que é considerada a fase mais crítica de incêndios e que mobiliza o maior dispositivo, estando este ano ao dispor, entre permanentes e mobilizáveis, 15.149 operacionais de 2.596 equipas e 3.463 viaturas, um ligeiro aumento em relação a 2025, e um total de 81 meios aéreos.

Dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) dão conta que este ano ocorreram 2.780 incêndios que provocaram 10.387 hectares de área ardida, tendo a maioria dos fogos e da área ardida acontecido na região Norte, 1.616 e 9.079 hectares respetivamente.

Em relação ao mesmo período de 2025 o número de incêndios rurais e de área ardida mais do que duplicou, segundo o SGIFR.