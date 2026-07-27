Mais de 250 operacionais combatem o fogo na Guarda

Agência Lusa , MFP
Há 52 min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Bombeiros no terreno estão a ser apoiados por nove meios aéreos

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho da Guarda estava, às 16:00, a ser combatido por 258 operacionais, apoiados por nove meios aéreos e 67 viaturas, disse a Proteção Civil.

“O alerta foi dado pelas 13:51 e fogo continua ativo com uma frente junto à estrada que liga a localidade do Rochoso, no concelho da Guarda, à Cerdeira do Côa, no concelho do Sabugal”, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

Segundo a Proteção Civil, as chamas lavram em zona de mato e não há habitações ou povoações em risco.

“Houve um reforço de meios no terreno. Os operacionais continuam empenhados em controlar o fogo, nomeadamente na estrada que liga o Rochoso à Cerdeira [Estrada Municipal 540]”, acrescentou a mesma fonte.

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Temas: Incêndios Fogos florestais Chamas Bombeiros
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