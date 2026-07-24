Incêndios em Espanha estão a "arrasar milhares de hectares". Sánchez pede "muita precaução" às populações

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 1min
Pampilhosa da Serra
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridades espanholas avisam que perigo "continuará muito alto", sendo que "as condições meteorológicas, fundamentalmente o vento, complicarão os trabalhos de extinção esta sexta-feira"

O primeiro-ministro de Espanha disse esta sexta-feira que há "uma situação dramática" em várias províncias do país por causa dos fogos florestais, que levaram à declaração do estado de emergência na região de Madrid e Ávila.

"Estamos a viver uma situação dramática, não apenas em diferentes províncias espanholas, como também em comarcas de países vizinhos", escreveu Pedro Sánchez, na rede social X.

O líder do Governo espanhol disse que os incêndios "estão a arrasar milhares de hectares e a afetar diversas povoações" e pediu "muita precaução" e para serem seguidas as indicações das autoridades.

O ministro espanhol do Interior, Fernando Grande-Marlaska, declarou na quinta-feira à noite o estado de emergência nacional nas províncias de Madrid e Ávila devido à "evolução dos incêndios florestais".

A decisão foi tomada face às proporções dos incêndios nos municípios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias (Madrid) e Burgohondo (Ávila)", às condições meteorológicas "particularmente adversas", e à "necessidade" de mobilizar "um volume significativo de recursos" de diferentes administrações públicas. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O governo regional de Madrid disse que às 07:00 locais (06:00 em Lisboa) "os três fogos simultâneos que afetam a região" continuavam "sem estar circunscritos nem controlados", embora os trabalhos de combate durante a noite e madrugada terem tido bons resultados.

"As condições meteorológicas, fundamentalmente o vento, complicarão os trabalhos de extinção esta sexta-feira", acrescentaram as autoridades regionais, num comunicado.

Segundo a mesma fonte, dez mil pessoas de vários municípios retiradas de casa por precaução na quinta-feira continuam deslocadas.

"Hoje o perigo de incêndios continuará a ser muito alto ou extremo na maior parte do território apesar da descida das temperaturas", disse, por seu turno, a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

Este ano já arderam perto de 130.000 hectares em Espanha, segundo o sistema europeu EFFIS.

Em 2025, arderam mais de 393.000 hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndios Fogos florestais Espanha Pedro Sánchez
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Incêndios em Espanha estão a "arrasar milhares de hectares". Sánchez pede "muita precaução" às populações

Há 1h e 1min

Uma península inteira evacuada: centenas de barcos retiraram milhares de pessoas de Cap Ferret, em França, após aproximação de dois violentos incêndios

Há 1h e 22min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Zelensky deverá reunir-se com Trump na próxima semana durante visita aos EUA

Há 3h e 6min

Espanha declara estado de emergência em Madrid e Ávila devido a incêndios florestais

Hoje às 06:06
Mais Europa

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

22 jul, 15:45

Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir um ano e quatro meses de pena de prisão

Ontem às 15:40

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

22 jul, 13:13

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

22 jul, 18:21