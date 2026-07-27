Fogo com duas frentes ativas em Vila Verde obriga à mobilização de 110 operacionais

Agência Lusa , MFP
Há 39 min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Uma das frentes está a "ceder visivelmente aos meios"

Mais de 100 operacionais encontravam-se, pelas 18:00, a combater um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato em Vila Verde, distrito de Braga, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com o comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Manuel Moreira, o incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está “a ceder visivelmente aos meios”.

O incêndio deflagrou por volta das 12:00 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.

Segundo o ‘site’ da ANEPC, pelas 18:00 encontravam no local 110 operacionais, apoiados por 32 meios terrestres e dois meios áreos.

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Temas: Incêndios Fogos florestais Chamas Bombeiros Vila Verde
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