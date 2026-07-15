Detidos dois suspeitos de atear fogos florestais em Penedono e Mêda

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Suspeitos terão ateado os incêndios "com recurso a chama direta, em formações vegetais espontâneas, junto à berma de estradas, presumindo-se que para permitir uma melhor fuga"

Duas pessoas foram detidas na terça-feira por suspeita de autoria de cinco incêndios florestais, em agosto de 2025, nos concelhos de Penedono e de Mêda, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo uma nota de imprensa, a PJ deteve esta terça-feira, “fora de flagrante delito, os dois presumíveis autores de cinco incêndios florestais, ocorridos em Ourozinho, Souto e Bebezes”, na freguesia de Póvoa de Penela, concelho de Penedono, distrito de Viseu.

Também terão pegado fogo na localidade de Alcarva, na freguesia de Ranhados, no concelho da Mêda, distrito da Guarda, indica o Departamento de Investigação Criminal da Guarda da PJ.

Desde agosto de 2025 que decorre a investigação, com a Judiciária a apurar que “o móbil estaria ligado às festividades das referidas povoações” e que culminou com a detenção de “um homem com 46 anos e uma mulher com 21” anos de idade.

Os suspeitos, refere a PJ, “atearam os incêndios com recurso a chama direta, em formações vegetais espontâneas, junto à berma de estradas, presumindo-se que para permitir uma melhor fuga, tendo como intuito causar a perturbação e o pânico nas populações que se concentravam nos referidos festejos” nos dois concelhos.

“Os incêndios assim ateados não assumiram maiores proporções em virtude da sua deteção precoce por populares, que circulavam nas referidas vias, com o pronto alerta e eficaz intervenção dos bombeiros, apoiados por meios aéreos”, refere.

A deteção precoce por populares e a eficaz intervenção no combate evitou a progressão do incêndio que “poderia ter colocado em perigo vastas manchas florestais, áreas agrícolas (soutos de castanheiros), habitações, armazéns e unidades industriais”, refere ainda a Polícia Judiciária.

A detenção efetuada pela PJ contou com a participação do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior, que inclui forças como a PJ, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lamego, no norte do distrito de Viseu, e os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.