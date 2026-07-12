Com queimaduras graves e semiconscientes. Casal britânico encontrado com vida no meio da área ardida em Almería

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Sobreviventes foram transportados de helicóptero para o hospital, onde permanecem internados nos cuidados intensivos

Um casal britânico foi encontrado na quinta-feira em estado crítico com queimaduras graves em 40% do corpo e parcialmente consciente numa ravina nos arredores de Bédar, a comunidade espanhola mais afetada pelos incêndios em Almería.

O casal estava de férias na região e estaria a fazer uma caminhada quando foi surpreendido pelo fogo, que, por pouco, não lhes tirou a vida, avançou o The Guardian, que cita a imprensa local. Os cidadãos de nacionalidade inglesa foram encontrados durante uma operação de busca de agentes da Guardia Civil, que percorriam a área ardida à procura de sobreviventes.

À televisão espanhola TVE, um dos três agentes envolvidos no socorro do casal conta que a equipa ouviu um som ao longe, o que os levou a deduzir que poderia tratar-se de um eco. Mas “à medida que se ganha experiência”, continuou o sargento Pedro Barre, “há algo dentro de nós que nos diz: ‘Olha outra vez, tenta mais uma vez’”.

Dirigindo-se ao local de onde vinha o barulho, encontraram os dois sobreviventes, que foram posteriormente transportados de helicóptero para o hospital, onde permanecem internados nos cuidados intensivos. A operação de resgate durou duas horas.

“Nunca esqueceremos a expressão de surpresa e emoção nos rostos deles”, completa o sargento.

Rafael Zea também esteve presente na operação e admite que chamar por ajuda terá sido um “esforço titânico”, por parte das vítimas, dado o “estado em que se encontravam”.

Os fogos florestais que assolaram a Andaluzia vitimaram 12 pessoas e pelo menos 23 continuam desaparecidas. Cerca de 1.400 pessoas deixaram as suas habitações na sequência de um dos incêndios mais mortíferos da história do país. As chamas, agora controladas pelos bombeiros, consumiram mais de 6.000 hectares.