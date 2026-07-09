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Mulher detida por suspeita de atear incêndio em Miranda do Corvo

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 10min
Polícia Judiciária
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Fogo terá consumido cerca de 1,2 hectares de área florestal

Uma mulher de 48 anos foi detida por ser suspeita de ter ateado um incêndio no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, que terá consumido cerca de 1,2 hectares de área florestal, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

A detenção foi realizada pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, em articulação com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral e com a GNR de Miranda do Corvo.

De acordo com a PJ, a mulher de 48 anos “está fortemente indiciada pela prática de um crime de incêndio florestal, ocorrido em 07 de julho, numa freguesia do concelho de Miranda do Corvo”.

“As diligências de investigação permitiram apurar que o incêndio teve origem em ignição direta, alegadamente efetuada com recurso a um isqueiro, tendo as chamas consumido cerca de 1,2 hectares de área florestal”.

Segundo a PJ, o fogo desenvolveu-se numa zona densamente arborizada, apresentando elevado potencial de propagação e de colocação em risco de pessoas, habitações e bens.

“Circunstâncias que apenas não se concretizaram devido à rápida e eficaz intervenção dos bombeiros e dos meios aéreos mobilizados para o combate ao incêndio”.

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A mulher de 48 anos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

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Temas: Incêndios Fogo Miranda do Corvo PJ Polícia
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