Mais 55 mil pessoas retiradas no sudoeste de França. Já há 220 mil desalojados só nesta região

Agência Lusa , NM
Há 1h e 10min
Incêndios em França (AP)
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Autoridades da região de Gironde, onde se situa a cidade de Bordéus, emitiram ordens de retirada de população durante a noite para mais cinco localidades a sudoeste de Bordéus

O incêndio florestal de grandes proporções no sudoeste de França obrigou à retirada de mais 55 mil pessoas durante a noite passada, elevando o total de desalojados para 220 mil só nesta região.

As autoridades da região de Gironde, onde se situa a cidade de Bordéus, emitiram ordens de retirada de população durante a noite para mais cinco localidades a sudoeste de Bordéus.

Os ventos fortes alimentaram as chamas durante a noite, acelerando a propagação do incêndio que está fora de controlo desde meados da semana, segundo um comunicado das autoridades.

O presidente da Câmara de Gironde ordenou ainda o encerramento parcial de uma importante autoestrada que liga Bordéus ao litoral atlântico.

A autarquia de Gironde esclareceu que a autoestrada A63, entre Bordéus e Espanha, foi encerrada num troço de 60 quilómetros.

Este incêndio florestal, que devastou a área em redor da Bbacia de Arcachon e que ameaça agora os arredores da área metropolitana de Bordéus, já consumiu 42 mil hectares de floresta, anunciou este domingo a autarquia.

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O tráfego ferroviário está também suspenso a sul de Bordéus, em direção a Arcachon e até Morcenx, na direção de Dax e Mont-de-Marsan, anunciou a companhia ferroviária SNCF.

Este incêndio já está entre os maiores registados em França desde a Segunda Guerra Mundial.

Num comunicado de situação divulgado às 02:00, no horário local (01:00 em Lisboa), a autarquia referiu que havia uma "rápida propagação do fogo" durante a madrugada, associada à "vegetação seca" e ao "vento, com rajadas de até 40 quilómetros por hora".

Um segundo incêndio mais a sul, na região de Landes [na região da Nova Aquitânia], obrigou à retirada de 30.000 pessoas no início desta semana, elevando o número total de pessoas desalojadas pelos incêndios para mais de 250.000.

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Temas: Incêndios Fogo França
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