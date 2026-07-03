Incêndio em Cinfães deixa idoso desalojado

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Fogo continua a mobilizar cerca de uma centena de operacionais

Um homem ficou desalojado na sequência de um incêndio que lavra desde quinta-feira no concelho de Cinfães e que está a ser combatido por cerca de uma centena de operacionais, revelou esta sexta-feira fonte dos Bombeiros de Nespereira.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Nespereira, Paulo Soares, um homem, com idade na casa dos 80 anos, ficou desalojado na povoação de Fornelos.

“Até ao momento não temos feridos a assinalar”, acrescentou.

Cerca de uma centena de operacionais, apoiados por três dezenas de veículos e três meios aéreos combatem um incêndio no concelho de Cinfães, distrito de Viseu, que deflagrou pelas 18:00 de quinta-feira, na localidade de Moimenta.

Segundo Paulo Soares, o fogo está neste momento a evoluir favoravelmente, depois de uma noite complicada.

“Trata-se de uma zona de mato, com muitas povoações dispersas, de difícil acesso. O vento tem estado muito forte no local”, descreveu.