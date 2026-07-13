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Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear fogo florestal em Viseu

Agência Lusa , MJC
Há 36 min
Incêndio na Covilhã (Miguel Pereira Da Silva/ Lusa)
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A suspeita “usou um isqueiro e uma acendalha para atear o incêndio, que não teve outras proporções devido à rápida intervenção dos populares e dos militares”

Uma mulher de 53 anos foi detida por suspeita de atear um foco de incêndio em área florestal no concelho de Viseu, informou  a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo uma nota de imprensa do Comando Territorial de Viseu da GNR, os militares do Posto Territorial de Viseu detiveram no sábado “uma mulher de 53 anos, por incêndio florestal, no concelho de Viseu”.

“Após contacto telefónico efetuado para o Posto a informar” que “a suspeita de atear um foco de incêndio”, se encontrava “retida por populares, os militares de imediato se deslocaram ao local, tendo procedido à sua detenção”, adianta a mesma nota.

No comunicado, a GNR refere que, após diligências, foi apurado que a suspeita “usou um isqueiro e uma acendalha para atear o incêndio, que não teve outras proporções devido à rápida intervenção dos populares e dos militares” da GNR.

A suspeita foi constituída arguida e é presente hoje no Tribunal Judicial de Viseu.

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Crime e Justiça

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