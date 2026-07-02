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Vento forte dificulta combate às chamas em Famalicão

Agência Lusa , CM
Há 1h e 24min
Incêndios
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Incêndio lavra com duas frentes ativas mas não ameaça casas neste momento

O vento forte está a ser o principal problema do combate ao incêndio que deflagrou pelas 23:41 de quarta-feira em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, disse esta quinta-feira à Lusa a comandante sub-regional da Proteção Civil do Ave.

Segundo Celina de Oliveira, o incêndio, pelas 12:30, tinha duas frentes ativas e estava a ser combatido por cerca de 70 operacionais, apoiados por 19 viaturas e dois meios aéreos.

Um dispositivo que, adiantou, vai ser reforçado.

“O principal problema é o vento forte”, referiu, sublinhando que, até ao momento, “não há casas em risco” nem está em cima da mesa o cenário de evacuações.

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Temas: Incêndios Famalicão Vermoim
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