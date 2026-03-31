Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha

Agência Lusa , PP
Há 1h e 24min
Incêndio na Covilhã

No ano passado a União Europeia registou a pior época de incêndios desde que há registos

A União Europeia (UE) registou em 2025 a pior época de incêndios desde que há registos, com 1.079 milhões de hectares ardidos, quase metade (460.585) em Portugal e Espanha, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com os dados mais recentes do Sistema Europeu de Informação sobre Fogos Florestais (EFFIS, na sigla inglesa), a monitorização por satélite revelou um total de 7.783 incêndios florestais em 25 Estados-membros, com destaque para Portugal e Espanha onde 22 grandes incêndios somaram na Península Ibérica, 460.585 hectares ardidos – o que representa quase metade do total da UE, onde os 1.070 milhões de hectares destruídos por incêndios florestais equivalem ao território de Chipre.

Só em Portugal foram registados no ano passado 999 incêndios, que consumiram uma área de 284.012 hectares, o dobro dos registados no ano anterior, dos quais mais de 51 mil foram em zonas protegidas, segundo o relatório.

No ano passado, segundo dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os incêndios mataram quatro pessoas.

O ano de 2025 foi o segundo pior desde 2010, depois de 2017, o pior de sempre com uma contabilidade de 50 mortes e 442.418 hectares ardidos.

Temas: Incêndios Europa UE Portugal Espanha

Europa

Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes

Há 43 min

Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha

Há 1h e 24min

Carlos e Camilla visitam EUA a convite de Trump

Há 3h e 18min

UCRÂNIA AO MINUTO | Alta Representante europeia elogia coragem e resiliência do povo ucraniano

Hoje às 10:08
Mais Europa

Mais Lidas

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Ontem às 12:19

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Ontem às 11:40

Forças russas estagnaram perto do "Cinturão de Fortalezas" ucraniano e é "pouco provável" que o consigam conquistar este ano

Ontem às 19:28

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

29 mar, 19:04

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

Ontem às 21:23

"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

Ontem às 19:09
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Ontem às 07:45

Céline Dion faz grande anúncio

Ontem às 20:39

Mulher gravemente ferida após explosão de carro

Ontem às 15:36

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

29 mar, 09:00

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

29 mar, 19:00

Motociclista sem carta foge da A41 após queda e deixa pendura ferida na autoestrada

Ontem às 13:07