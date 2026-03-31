Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha

Há 1h e 24min

No ano passado a União Europeia registou a pior época de incêndios desde que há registos

A União Europeia (UE) registou em 2025 a pior época de incêndios desde que há registos, com 1.079 milhões de hectares ardidos, quase metade (460.585) em Portugal e Espanha, segundo dados hoje divulgados.

De acordo com os dados mais recentes do Sistema Europeu de Informação sobre Fogos Florestais (EFFIS, na sigla inglesa), a monitorização por satélite revelou um total de 7.783 incêndios florestais em 25 Estados-membros, com destaque para Portugal e Espanha onde 22 grandes incêndios somaram na Península Ibérica, 460.585 hectares ardidos – o que representa quase metade do total da UE, onde os 1.070 milhões de hectares destruídos por incêndios florestais equivalem ao território de Chipre.

Só em Portugal foram registados no ano passado 999 incêndios, que consumiram uma área de 284.012 hectares, o dobro dos registados no ano anterior, dos quais mais de 51 mil foram em zonas protegidas, segundo o relatório.

No ano passado, segundo dados do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os incêndios mataram quatro pessoas.

O ano de 2025 foi o segundo pior desde 2010, depois de 2017, o pior de sempre com uma contabilidade de 50 mortes e 442.418 hectares ardidos.