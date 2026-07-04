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Governo admite prolongar estado de alerta por causa do risco de incêndio

Agência Lusa , com Redação
Há 35 min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Os próximos dias deverão voltar a trazer temperaturas elevadas, mantendo o país sob condições favoráveis à propagação de fogos rurais

O estado de alerta em Portugal deverá ser mantido na próxima semana, caso se confirmem as previsões de calor intenso, disse este sábado o ministro da Administração Interna, Luís Neves, citado pela Lusa.

“A próxima semana vai outra vez ser um período muito grave. Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se as condições se mantiverem”, afirmou o ministro, durante a conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, destinada ao balanço do dia.

O governante explicou que a decisão dependerá da evolução das condições meteorológicas e do risco de incêndio, numa altura em que as autoridades procuram reforçar a capacidade de resposta operacional.

Luís Neves adiantou ainda que Portugal pediu a ativação do mecanismo europeu de proteção civil e que foram feitos contactos com Marrocos para eventual apoio no combate aos incêndios.

“Falei há uma hora com o meu homólogo de Marrocos e estou à espera de uma resposta em breve”, disse o ministro.

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Temas: Incêndios Estado de alerta Governo Administração Interna

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