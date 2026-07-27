Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas diz que não há registo de vítimas portuguesas nos incêndios em França e Espanha

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 2min
Bombeiros combatem incêndio na zona de Bordéus, França (Emma Da Silva/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Governante sublinhou que, em ambas as situações, a rede diplomática e consular não recebeu qualquer pedido de ajuda

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, confirmou esta segunda-feira à Lusa que não há vítimas portuguesas nos incêndios em França e Espanha, segundo as informações recolhidas até agora pela diplomacia portuguesa.

Questionado o secretário de Estado sobre a situação dos emigrantes portugueses relativamente aos incêndios que estão a afetar França e Espanha, o governante respondeu que, em ambas as situações, a rede diplomática e consular não recebeu qualquer pedido de ajuda.

"O Consulado Geral de Portugal em Bordéus está a funcionar normalmente, tendo recebido já vários utentes durante a manhã para pedido de documentos/procurações, não tendo havido outras solicitações de urgência, nomeadamente via telefone de emergência ou Gabinete de Emergência Consular", referiu, numa resposta enviada por escrito. 

"Relativamente a Espanha, adiantamos que o Gabinete de Emergência Consular não recebeu qualquer contacto de emergência proveniente das áreas afetadas pelos incêndios nessa região", acrescentou o secretário de Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Governo, referiu, está e continuará a acompanhar a situação "com toda a atenção". 

Cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes foram transferidos para centros de acolhimento devido ao fogo que ameaça várias regiões perto da cidade francesa de Bordéus, disse esta manhã à Lusa o conselheiro português Filipe Dantas.

O fogo de grandes proporções obrigou à retirada de 220 mil pessoas, entre as quais cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes, que residem essencialmente em Le Porge, uma comuna francesa na Gironda, onde o fogo queimou várias casas.

Foram também transferidos portugueses e lusodescendentes que vivem em Ares, Marcheprime, Mios, Cestas, Biscarrosse, Le Haillan e Saint-Médard-en-Jalles.

Estes portugueses e lusodescendentes foram transferidos para o Centro de Exposições de Bordéus.

O consulado português em Bordéus também tem acompanhado o fogo e o impacto na comunidade e que, para já, não há registo de vítimas e que os danos materiais não estão contabilizados, disse.

Segundo Filipe Dantas, as autoridades portuguesas têm seguido a situação e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, já falou telefonicamente com o conselheiro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O incêndio em França começou na quarta-feira na região turística da Baía de Arcachon e desde sexta-feira que portugueses e lusodescendentes estão a ser transferidos para centros de acolhimento.

No total, este ano foram já queimados em França 115 mil hectares de terrenos, um máximo histórico, confirmou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, na última noite.

O presidente francês, Emmanuel Macron, preside esta segunda-feira a uma reunião de crise para avaliar a situação dos incêndios florestais no país.

Relativamete a Espanha, os incêndios continuam a afetar várias regiões, incluindo os arredores de Madrid e a Comunidade Valenciana, tendo provocado a retirada de cerca de 76 mil pessoas e o confinamento de outras 30 mil.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que os incêndios refletem "uma emergência climática que está a tornar os incêndios florestais ainda mais violentos e as ondas de calor mais frequentes".

Segundo o Governo espanhol, um incêndio na província de Ávila tornou-se o maior alguma vez registado no país, tendo já destruído cerca de 50 mil hectares, enquanto a área ardida em Espanha este ano ascende a 153 mil hectares.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Incêndios Espanha França Fogos florestais Vítimas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

03:06

Mais de 50 mil hectares arderam num dos maiores incêndios de sempre em Espanha: governo pode declarar local como "uma região de catástrofe"

Há 8 min

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas diz que não há registo de vítimas portuguesas nos incêndios em França e Espanha

Há 1h e 2min

Calor na cidade? Filmes gratuitos ajudam italianos a refrescar em Roma

Há 1h e 18min
02:44

Só ficaram as paredes: um retrato dos incêndios em França

Hoje às 13:37
Mais Europa

Mais Lidas

Sem água, sem casas de banho e sem restaurantes. Passageiros descrevem situação "caótica" no Aeroporto de Gatwick

Ontem às 17:08

"Desfalque" de 76 mil euros. Casa Ermelinda Freitas condenada por "simular" despesas para obter fundos europeus

Hoje às 07:00

Chegou a casa, pôs um filme no videogravador e desapareceu. Décadas depois, a polícia ainda não desistiu de procurar Carla

Ontem às 09:00

"Li 'Os Maias' aos 14 anos. Não morri, estou cá. Gostava de tê-lo como leitura obrigatória daqui a 50 anos"

Ontem às 08:00

Número de baixas dos EUA na guerra com o Irão ultrapassa as 600 depois de o Pentágono alterar discretamente a contagem

Ontem às 22:07

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

25 jul, 01:42

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

25 jul, 16:00

O Psicólogo Responde: como lidar com colegas manipuladores?

Ontem às 10:00

Suspeito do ataque em marcha LGBTQ+ em Berlim abatido pela polícia

Ontem às 18:11

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

25 jul, 14:28

Foi homicídio ou doença? ADN traz novas pistas sobre um dos maiores mistérios dos Medici

Ontem às 16:00

Três mulheres feridas em ataque com facas em Paris

Hoje às 12:25